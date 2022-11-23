Європа більше залежить від дизельного палива, ніж будь-який інший регіон світу.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну протягом найближчих місяців майже кожен регіон планети може зіткнутися з нестачею дизельне паливо.

Про це повідомляє Bloomberg, зазначивши при цьому, що перебої з поставками дизельного палива майже на всіх світових енергетичних ринках посилили інфляцію і загальмували економічне зростання.

Спотові ціни на ДП в Нью-Йорку, що є ключовим орієнтиром для глобального ринку, за останній рік зросли на 50%.

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Як йдеться в матеріалі, на зростання дефіциту вплинули обмежені поставки сирої нафти; наслідки пандемії коронавірусу, що змусила закрити найменш прибуткові потужності з переробки нафти в ДП; страйки на НПЗ в Європі, очікування введення ембарго на російські нафтопродукти, а також беквордація - ситуація на ринку, коли ціни на товари з терміновою поставкою (спотові ціни) виявляються вище довгострокових цін (ф'ючерсів). Вона провокує учасників ринку до негайного перепродажу товару, а не накопичення ресурсів.

"Ситуація може стати набагато більш драматичною, якщо Євросоюз відмовиться від поставок з Росії. Європа більше залежить від дизельного палива, ніж будь — який інший регіон світу", - сказано в повідомленні.

Ембарго на російську нафту:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти. Санкції Євросоюзу, спрямовані на заборону поставок нафти з РФ морським транспортом, мають набути чинності 5 грудня. При цьому ЄС встановив перехідний період для імпорту і транзиту російських нафтопродуктів, який завершитися в лютому 2023 року.

На саміті лідерів G7 наприкінці червня 2022 року була озвучена ідея введення граничних цін на російську нафту.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прогнозує, що нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з РФ до країн Євросоюзу до кінця цього року.

За підсумками вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

5 жовтня 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель. Так, за словами міністра фінансів США Джанет Йеллен, Вашингтон може обмежити ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Станом на 21 листопада 2022 року Росія втратила 90% свого ключового Європейського ринку нафти ще до введення ембарго.

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