Він розглядає кілька причин події.

Масштабна аварія на газопроводі "Північний потік" можемо бути вигідна російській корпорації "Газпром".

Таку думку висловив експерт з газового ринку Михайло Крутіхін в ефірі телеканалу Freedom.

Він розглядає кілька варіантів події, серед яких сейсмічна активність і детонація затопленого судна з боєприпасами.

Однак Крутіхін вважає, що в першу чергу потрібно дивитися на те, кому вигідний цей інцидент.

"А вигідно це тільки одному гравцеві. Це "Газпром". Як відомо, "Газпром" за політичною вказівкою з Кремля скорочував майже до 0 постачання газу до Європи. Оскільки це порушує контрактні зобов'язання, "Газпром" ризикував, що проти нього порушать спочатку абітурієнтні справи, а потім і судові, і знімуть з нього кілька мільярдів штрафу за невиконані контракти", - пояснив він.

Експерт вважає, що виправдатися можна було тільки надавши докази якоїсь аварії або технічної неполадки на газопроводі.

"Ось єдиний, хто міг спровокувати цю аварію, можливо, сам "Газпром" і є", - підкреслив Крутіхін.

Аварія на "Північних потоках"

26 вересня оператор Nord Stream заявила про різке зниження тиску в обох нитках газопроводу. За їхніми даними, це сталося через дірку в трубі.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що в Росії "не виключають можливості саботажу". Таку ймовірність розглядає і ряд країн.

У мережі вже з'явилися знімки з місця витоку газу на газопроводах.

За даними шведських сейсмологів, подія не пов'язана із землетрусом - другий вибух за потужністю був еквівалентний вибуху понад 100 кг динаміту.

Російський аналітик Дмитро Донецький повідомив, що з труб витекло до 500 мільйонів кубометрів технічного газу.

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