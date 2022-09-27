Масштабна аварія на газопроводі "Північний потік" можемо бути вигідна російській корпорації "Газпром".
Таку думку висловив експерт з газового ринку Михайло Крутіхін в ефірі телеканалу Freedom.
Він розглядає кілька варіантів події, серед яких сейсмічна активність і детонація затопленого судна з боєприпасами.
Однак Крутіхін вважає, що в першу чергу потрібно дивитися на те, кому вигідний цей інцидент.
"А вигідно це тільки одному гравцеві. Це "Газпром". Як відомо, "Газпром" за політичною вказівкою з Кремля скорочував майже до 0 постачання газу до Європи. Оскільки це порушує контрактні зобов'язання, "Газпром" ризикував, що проти нього порушать спочатку абітурієнтні справи, а потім і судові, і знімуть з нього кілька мільярдів штрафу за невиконані контракти", - пояснив він.
Експерт вважає, що виправдатися можна було тільки надавши докази якоїсь аварії або технічної неполадки на газопроводі.
"Ось єдиний, хто міг спровокувати цю аварію, можливо, сам "Газпром" і є", - підкреслив Крутіхін.
Аварія на "Північних потоках"
26 вересня оператор Nord Stream заявила про різке зниження тиску в обох нитках газопроводу. За їхніми даними, це сталося через дірку в трубі.
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що в Росії "не виключають можливості саботажу". Таку ймовірність розглядає і ряд країн.
У мережі вже з'явилися знімки з місця витоку газу на газопроводах.
За даними шведських сейсмологів, подія не пов'язана із землетрусом - другий вибух за потужністю був еквівалентний вибуху понад 100 кг динаміту.
Російський аналітик Дмитро Донецький повідомив, що з труб витекло до 500 мільйонів кубометрів технічного газу.