Критичні руйнування: росіяни вдруге атакували Херсонську ТЕЦ

Внаслідок удару повністю знищене все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання.

Вночі російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ. По території станції завдано удару одразу чотирма керованими авіаційними бомбами, повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз".

За даними компанії, ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Внаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції.

"Росіяни вдарили по виключно цивільному об’єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета – терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону", - зазначив в. о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Відео дня

Напередодні повідомлялося про атаку на ТЕЦ керованою авіаційною бомбою, внаслідок чого основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань.

Російські атаки по ТЕЦ в Україні - останні новини

Енергетичний експерт Юрій Корольчук розповів, що великі столичні ТЕЦ, які забезпечують теплом взимку цілі райони міста, до опалювального сезону зможуть відновити лише на 50-70% через специфіку ремонту та обладнання.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко висловив думку, що Київ може залишитися без тепла на місяці навіть у разі повного відновлення пошкоджених теплоелектроцентралей, оскільки вони залишатимуться вразливими до нових російських атак.

Вас також можуть зацікавити новини: