Країна отримує майже весь свій газ за 10-річним контрактом із "Газпромом", термін дії якого закінчується наприкінці 2022 року.

Болгарія не продовжуватиме контракт на постачання природного газу з російським ПАТ "Газпром", який закінчується наприкінці 2022 року.

Про це заявив в ефірі "Болгарського національного радіо" віце-прем'єр-міністр Асен Василєв, повідомляє Bloomberg.

Болгарія отримує майже весь свій газ за 10-річним контрактом із "Газпромом", термін дії якого закінчується наприкінці 2022 року.

"У цій ситуації жодних переговорів з "Газпромом" бути не може", - заявив Василєв.

За його словами, країна провела переговори як із Грецією, так і з Туреччиною щодо використання існуючої інфраструктури для постачання ЗПГ та збільшення поставок з Азербайджану, з яким країна має контракт.

Як зазначив Василєв, спільний механізм ЄС з постачання газу обговорюватиметься на європейському рівні в найближчі 1-2 тижні. Цей механізм може запрацювати до кінця літа, що дозволить домовитися про вигідніші ціни.

Відмова від російського газу

Як повідомляв УНІАН, Польща з 2023 року планує відмовитись від російського газу.

Термін дії довгострокового контракту Польщі з Росією на закупівлю газу закінчується у грудні 2022 року, і нових угод із РФ не буде.

Російський газ займає більшу частину імпорту Польщі, але державна компанія PGNiG може його замінити.

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