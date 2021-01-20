Падіння запасів палива в "Центренерго" пояснюють тим, що протягом листопада і грудня 2020 року теплоелектростанції компанії працювали з максимальним навантаженням, поки значна частина інших теплових, а також атомних енергоблоків простоювали через ремонтні роботи.

Державне ПАТ "Центренерго" звинуватило енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова в умисному зриві поставок вугілля перед прогнозованим похолоданням з метою підвищити ціни на паливо.

Про це повідомляє "Бізнес Цензор" з посиланням на прес-службу "Центренерго".

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"Найбільший приватний постачальник вугільної продукції зупинив відвантаження вугілля на адресу ТЕС ПАТ "Центренерго", порушивши умови договору, попри отриману передоплату в розмірі 106 млн грн.

Більш того, користуючись критичною ситуацією із запасами палива, 13 січня постачальник надіслав на адресу "Центренерго" попередження про підвищення ціни на вугілля з 1650 грн до 2100 грн за тонну", – сказано в повідомленні.

За даними Державної компанії, станом на 11 січня на складах ТЕС "Центренерго" залишалося 40 тис.тонн вугілля, у порівнянні з 336 тис. тонн на 1 листопада 2020 року.

Падіння запасів палива в "Центренерго" пояснюють тим, що протягом листопада і грудня 2020 року теплоелектростанції компанії працювали з максимальним навантаженням, поки значна частина інших теплових, а також атомних енергоблоків залишалися в простої через ремонтні роботи.

"Компанія була змушена додатково витратити 128 тис.тонн і 233 тис. тонн вугілля відповідно. Така ситуація призвела до критичного зниження обсягу запасу вугілля на ТЕС ПАТ "Центренерго"", – сказано в повідомленні.

Як відомо, найбільшим приватним постачальником вугілля для "Центренерго" є компанія "ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова.

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Автор: УНІАН