Без електропостачання залишаються всі найбільші міста на вільній території Донеччини.

Через бойові дії знеструмлено північ Донецької області, передусім Бахмутський та Краматорський райони.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він зазначив, що внаслідок російських обстрілів було пошкоджено електролінії в районі Торецька, що привезло до відключення підстанцій "Укренерго" на території області.

Без електрики Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка, Бахмут – усі найбільші міста на вільній території Донеччини – констатував Кириленко.

Фахівці Бахмутського регіонального центру обслуговування електромереж працюють над відновленням електропостачання, повідомив він.

Росіяни б'ють цілеспрямовано по об'єктах критичної інфраструктури, щоб ускладнити життя тих, хто досі залишається в області. Прагнемо відновити постачання електрики якнайшвидше, але все залежатиме від безпекової ситуації – додав голова ОВА.

Загалом, станом на 9 червня, без світла залишається 316 населених пунктів Донецької області. Найскладнішими напрямками лишаються Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський.

Нагадаємо, ще раніше через обстріли росіян було зупинено газопостачання Донецької та Луганської областей. Альтернативні варіанти транспортування газу в регіони відсутні через несанкціоноване втручання в роботу ГТС на території, окупованій російськими військами.

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