Відновлення транспортування газу неможливе через активні бойові дії.

Через обстріли російських загарбників пошкоджено магістральний газогін та зупинене газопостачання Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє прес-служба "Оператора ГТС України".

23 травня 2022 року внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід, який транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей. З 14:00 подача природного газу до цієї ділянки ГТС припинена – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі пошкоджена ділянка газопроводу локалізована, але виконання відновлюваних робіт та поновлення транспортування газу унеможливлене через активні бойові дії.

Альтернативні варіанти транспортування газу в регіони відсутні через несанкціоноване втручання в роботу ГТС на території, окупованій російськими військами.

Наразі, щоб убезпечити себе, споживачам Донецької та Луганської областей необхідно керуватись рекомендаціями регіональних операторів розподільних мереж – повідомили у компанії.

Співробітники "Оператора ГТС України" залишаються на території регіонів і знаходяться на постійному контакті з військовими та представниками військово-цивільних адміністрацій, щоб за найпершої нагоди розпочати відновлення пошкодженої газотранспортної інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня російські окупанти перебили магістральний газопровід у Сєвєродонецьку, відтак для запобігання більш серйозної аварії газорозподільні станції перекриті.

Компанія "Оператор ГТС України" з 11 травня була змушена призупинити подальше транспортування газу через ГВС "Сохранівка" та прикордонну компресорну станцію (КС) "Новопсков", що на окупованій території. "Новопсков" є першою з компресорних станцій української ГТС на Луганщині, через яку здійснюється транзит майже третини газу з РФ до Європи.

Причина призупинки транспортування – втручання російських окупантів у роботу станції та унеможливлення контролю за нею з боку компанії.

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