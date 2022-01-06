Експерт зазначив, що "ринок на вухах", оскільки третина автогазу в нашу країну завозить Казахстан.

Директор "Консалтингової компанії А-95" Сергій Куюн вважає, що події в Казахстані вплинуть на ціну автогазу в Україні, оскільки необхідно буде шукати нові джерела поставок.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Запалав Казахстан - звідти ми завозимо майже 30% автогазу. Ринок на вухах... восьмий рік війни, а у нас під 70% імпорту дизпалива й автогазу з країн СНД", - зазначив він.

На думку Куюна, події в Казахстані показують, що Україні необхідно диверсифікувати джерела поставок і переходити на вироблені в нашій країні види палива.

"Події в Казахстані - ще один потужний сигнал нам про необхідність змінювати джерела поставок і кошик споживання палив як такий. В Україні настимулювали один з найбільших у світі ринків автогазу, хоча ми його не закриваємо своїм виробництвом і на 30%. Потрібно переходити на те, що можемо випускати самі або що можна привезти по морю", - вважає експерт.

Куюн додав, що максимум, чим загрожуватиме такий перехід, - це подорожчання палива на 1 гривню за літр, "і то не факт".

"Дрібниця, як для енергетичної незалежності", - додав він.

Читайте такожСвітла немає: чому в наших будинках зникає електрикаЯк повідомляв УНІАН, в Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Згодом громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. По всій країні ввели надзвичайний стан.

5 січня Токаєв виступив зі зверненням до народу і заявив, що має намір діяти "максимально жорстко". Нурсултан Назарбаєв перестав бути головою Ради безпеки Казахстану.

Токаєв також підтримав пропозицію про введення військ Організації Договору про колективну безпеку у країну. В Алмати стартувала антитерористична спецоперація.

6 січня ОДКБ направила контингент до Казахстану.

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