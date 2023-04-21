Однією із причин збільшення вартості світла може бути дороге відновлення енергетичної інфраструктури.

Тарифи на світло в Україні можуть зрости вдвічі. У Комісії з регулювання енергетики пояснили, чому можливе збільшення вартості електроенергії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону розповів голова Комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущапковський.

"Розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів є такі: 1,44 грн, 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год", - розповів він.

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Ущапковський зазначив, що питання про перегляд тарифів на електроенергію для населення наразі є відкритим.

Він пояснив, що можливе збільшення тарифів для населення повʼязане із великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури.

"Для відновлення живлення споживачів використовувались тимчасові схеми. Тож для забезпечення нового опалювального сезону такі схеми є неможливими", - пояснив Ущапковський.

За його словами, Україна потребує більш ніж 10 мільярдів доларів для повного відновлення довоєнного стану енергетичної інфраструктури, тоді як допомога наших партнерів покриває лише 10% необхідних витрат.

Тарифи на електроенергію в Україні – це варто знати

Як повідомляв УНІАН, питання збільшення тарифів на електроенергію для населення залишається болючим декілька років. Тарифи на електроенергію не змінюються з весни 2017 року.

24 березня 2023 року уряд продовжив дію "пільгового тарифу" на світло для населення до 30 квітня 2023 року.

Станом на квітень тариф для індивідуальних домогосподарств становить 1,44 гривні за кіловат-годину і 1,68 гривень у разі споживання понад 250 кіловат-годин на місяць. Водночас ринкові тарифи на електрику становлять близько 5-6 грн за кіловат-годину.

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