Суми в платіжках за паливо для населення, порахували в Кабміні, мають знизитися щонайменше на третину.

Сьогодні Кабмін має зібратися на позачергове засідання для ухвалення граничних тарифів на газ для населення, які почнуть діяти вже з лютого.

Читайте такожЦіна на газ у 2021 році: українцям озвучили умови для зниження тарифуПро це повідомляє ТСН.ua.

"За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, мають встановити граничну ціну кубометра газу на рівні 6,99 гривні. Вона почне діяти від 1 лютого. Такий анонс пролунав минулого тижня на тлі протестів проти здорожчання комунальних послуг, що прокотилися країною. В уряді припустили - ціни на газ регулюватимуть протягом карантинних обмежень або ж до кінця опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

Суми в платіжках за паливо для населення, порахували в Кабміні, мають знизитися щонайменше на третину. Занепокоєння заявами про регулювання державою газового ринку вже висловив найбільший кредитор України - Міжнародний валютний фонд.

Своєю чергою в ефірі "Сніданку з 1+1" кореспондент Антон Пшеничний зазначив, що уряд також має переглянути тариф на розподіл газу - його обмежать максимум до 1,79 за куб. Він також минулого тижня поспілкувався з ексміністром ЖКГ Олексієм Кучеренком щодо ціни на газ на рівні 6,99 гривні за куб.

"Де вони взяли цю ціну? Я вам гарантую, ось так подивилися і сказали 6,99. Ціна ніяка не ринкова, вона просто ось так зі стелі придумана. І це підтверджує, що ніякого ціноутворення економічного у нас не було і що ціну на газ можна будь-яку адекватну встановити", - вважає Кучеренко та, щоб не бути голослівним нагадує собівартість газу в Україні.

"Якщо це газ Укргазвидобування – ну максимум 2,5 гривні. Це з усіма інвестпрограмами Укргазвидобування. Якщо це газ, який закачано у сховища – я підняв всі митні документи – 3 і 6 десятих", - наголосив екс-міністр ЖКГ.

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Автор: УНІАН