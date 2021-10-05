Ціни на газ в Європі продовжують бити рекорди, досягнувши майже $1250 за тисячу кубометрів.

На ф'ючерсному ринку Європи ціна на газ вперше в історії досягла $1250 за тисячу кубів.

Згідно з даними Лондонської біржі ICE, відразу після початку торгів вартість листопадового ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах досягла €102,45 за МВт/год, що відповідає $1228,8 за тисячу кубометрів.

Згодом, до 9:17 ранку за київським часом, ціна на газ наблизилася до позначки в $1250 за 1 тисячу кубометрів.

Нагадаємо, попередній рекорд був досягнутий у понеділок, 4 жовтня. У цей день листопадова ціна газу TTF досягала $1200,36 за тисячу кубометрів.

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Ціна на газ: що необхідно знати

1 жовтня російський газовий монополіст "Газпром" зупинив транспортування газу через Україну у напрямку Угорщини. Це - наслідок підписання між сторонами нового довгострокового контракту на постачання газу в обхід України.

Своєю чергою це також провокує зростання цін на газ в Європі.

Компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" 4 жовтня почала заповнювати першу гілку газом. Надалі розпочнеться технічне тестування. Відзначається, що обсяги газу, які будуть закачувати в трубу, і тривалість тестування "Північного потоку-2" не регламентується. Таким чином, компанія-оператор сама вирішує, скільки прокачувати газу і як довго тестувати трубу.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 30 грн за кубометр.

Вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення, які вже цієї зими можуть істотно зрости.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через дії Росії, яка не поспішає нарощувати обсяги поставок газу в Європу, ціни на газ в Україні, як і в Європі, знаходяться на абсолютному історичному максимумі.

Автор: Олександр Топчій