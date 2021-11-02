Радниця міністра енергетики вважає, що "квола реакція Євросоюзу" на зростання цін на газ, неможливість вирішення питання про створення спільного резерву, лише "збільшує апетити "Газпрому".

Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль заявила, що у ситуації з газовою кризою Росія перебуває у позиції "хулігана, який поводиться так, як йому заманеться".

Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

"Мене напружує не те, що вони (Росія - УНІАН) можуть перестати прокачувати газ через Україну, а те, як вони зараз нарощують свої мільярдні статки завдяки ціні на газ. Справа у тому, що ми не звертаємо уваги на певну послідовність дій, пов’язану із зростанням цін на газ на міжнародних ринках і агресивністю політики Путіна.

Європа і ми зараз у такому становищі, що ми не лише є заручниками, а ми фактично є у позиції, коли нами маніпулюють у протистоянні з Сполученими Штатами Америки. І Європою, і Україною", - вважає Зеркаль.

Читайте такожПутін у найближчі роки буде боротися за контроль над ринком газу в Європі - КлімкінНа її думку, ці маніпуляції почалися після зустрічі Путіна з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

За словами радниці міністра, Путін скористався позицією Байдена щодо небажання псувати відносини з Німеччиною та з Європою, і бажання вибудувати нову еру відносин з РФ.

"Те, що не були застосовані санкції проти Північного потоку-2, фактично, поставило Росію у позицію хулігана, який поводиться так, як йому заманеться, і якому ніхто не може відповісти в Європі. Зараз питання у тому, як відповісти хулігану. Його не треба боятися. Йому треба показати силу", - наголосила вона.

Зеркаль зазначила, що наразі Путіну і "Газпрому" байдуже, яка ситуація з газом складається на європейському ринку.

Вона також впевнена, що така "квола реакція Євросоюзу" на зростання цін на газ, неможливість вирішення питання про створення спільного резерву, лише "збільшує апетити "Газпрому".

Така реакція ЄС, на її думку, пов’язана з кількома чинниками.

"Це формування нового уряду в Німеччині. Фактично, у них немає лідера. Лідера, який неофіційно вів Євросоюз 16 років. Крім того, у Франції готуються до виборів. І ситуація, яка склалася із лідерством у Європейському союзі, жахлива. Ніхто не хоче на себе брати питання ведення переговорів від імені ЄС з РФ. Хоча зараз це мають робити європейці, а не ми…, бо це криза загальноєвропейська", - підкреслила Зеркаль.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Європі газова криза через шантаж з боку Росії, яка зупинила прокачку газу через українську ГТС.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Антоніна Доломанжи