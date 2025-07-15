Якщо президент США виконає свої погрози, то це може призвести до скорочення глобальних поставок енергоресурсів.

Ціни на газ у Європі знижуються. Трейдери оцінюють погрозу президента США Дональда Трампа застосувати до Росії фінансові санкції, якщо не буде досягнуто мирної угоди з Україною.

Видання Bloomberg пише, що ф'ючерси на еталонний індекс коливалися поблизу позначки 35 євро за мегават-годину після того, як Трамп пригрозив запровадити "жорсткі мита" в розмірі близько 100%, якщо Росія не досягне угоди про припинення військових дій протягом 50 днів. Наразі учасники ринку не вважають, що цей тиск стане серйозною перешкодою для експорту енергоресурсів з РФ.

Обмеження, які, за словами представника Білого дому, можуть бути введені у вигляді вторинних санкцій або мит, будуть спрямовані проти покупців російських енергоресурсів, таких як Індія та Китай. У разі їх запровадження це може призвести до скорочення глобальних поставок енергоресурсів, що ускладнить зусилля Європи зі створення достатніх запасів газу перед зимою.

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Останніми днями ціни на газ зросли, оскільки спека в Азії призвела до зростання попиту на скраплений природний газ у регіоні, що загрожує посиленням глобальної конкуренції за "блакитне паливо".

Хоча імпорт СПГ на ключові ринки Північно-Західної Європи залишається вищим за рівень минулого року, минулого тижня обсяги знизилися. Водночас у Китаї та Тайвані спостерігалося відновлення щотижневих закупівель.

Голландські ф'ючерси на найближчий місяць торгувалися зі зниженням на 1,1% за ціною 35,07 євро за мегават-годину.

Ціни на газ в Україні - останні новини

Вартість реалізації газу в Україні в червні 2025 року зросла на 11,9% порівняно з травнем. "Блакитне паливо" досягло позначки 17354 гривні за 1000 кубометрів. Зазначається, що вартість продажу газу зросла вперше за два місяці.

За даними аналітиків Expro, Україна в першій половині 2025 року збільшила імпорт "блакитного палива" в 12 разів порівняно з 2024 роком - до майже 2,1 мільярда кубометрів. Запаси газу в газосховищах, станом на 28 червня, перевищили 8 мільярдів кубометрів.

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