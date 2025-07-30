Аналітики зазначають, що покупцям нафти доведеться доплачувати 4-5 доларів за барель через непоступливість Путіна.

Ультиматум президента США Дональда Трампа на адресу Володимира Путіна одразу призвів до різкого зростання світових цін на нафту, підштовхнувши їх до місячних максимумів, проте вже наступного дня котирування дещо "заспокоїлися", повідомляє Reuters.

Станом на 9:45 за київським часом ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 10 центів, до 71,58 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 11 центів, до 69,11 долара за барель. Проте наразі котирування повернулися до зростання.

Як повідомляє Reuters, обидва нафтових еталони за підсумками торговельної сесії 29 липня торгувалися на найвищому рівні з 20 червня.

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Причиною цього стала заява Трампа про намір запровадити санкції проти Росії, якщо угоди про припинення російсько-української війни не буде досягнуто протягом 10 днів. До того ж міністр фінансів США Скот Бессент попередив Китай про можливе запровадження 100% мит, якщо Піднебесна продовжить купувати російську нафту. Водночас, офіційний Пекін поки не демонструє готовності відмовитися від російської сировини.

"Можна очікувати, що премія за ризик поставок у розмірі 4-5 доларів за барель, введена в останні дні, збережеться, якщо Путін не піде на поступки", - сказала засновник аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі.

Водночас, ринок продовжує очікувати на збільшення експорту нафти з Венесуели, що може пригальмувати зростання цін.

"Іноземні партнери державної нафтової компанії PDVSA все ще очікують на дозвіл США працювати в країні, що перебуває під санкціями, після переговорів минулого тижня, що може повернути певну пропозицію на ринок", - зазначають журналісти.

Ультиматум Трампа на адресу Росії - останні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон почне запроваджувати обмеження проти Москви, якщо Кремль не покаже прогресу у припиненні російсько-української війни. Він пообіцяв збільшити видобуток нафти аби компенсувати потенційні наслідки від зменшення постачання російської нафти на світовий ринок.

У свою чергу, міністр фінансів США Скот Бессент попередив Китай про можливе запровадження 100% мит в разі продовження купівлі Пекіном російської нафти. Як відомо, Піднебесна є головним імпортером російської сировини.

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