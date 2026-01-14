Ціна на російську нафту оновила п'ятирічний мінімум і пішла в круте піке

За оцінками експертів, через знижки на свою нафту РФ може в поточному році втратити 30-35 мільярдів доларів.

Середня ціна російської нафти сорту Urals у грудні 2025 року вперше за п'ять років опустилася нижче 40 доларів за барель. "Чорне золото" тримається майже на 20 доларів нижче рівня, передбаченого в бюджеті Російської Федерації на 2026 рік.

Видання The Moscow Times з посиланням на дані Міністерства економічного розвитку РФ зазначає, що в порівнянні з листопадом минулого року найбільш продавана російська нафта подешевшала на 13%, а в порівнянні з початком 2025 року і зовсім обвалилася на 41%.

Причиною обвалу цін журналісти називають санкції США щодо російських нафтових гігантів "Лукойл" і "Роснефть".

"Після їх введення знижки на Urals досягли рекордних з початку вторгнення РФ в Україну рівнів: до 28 доларів за барель до Brent в портах Балтійського моря і до 26 доларів - в Чорному", - пише видання, посилаючись на дані агентства Argus Media.

Відзначається, що де-факто ціна нафти повернулася до позначок першого терміну Володимира Путіна (41,73 долара за барель у 2004 році) і тримається майже на 20 доларів нижче рівня, закладеного в бюджет РФ на 2026 рік.

Зниження цін на нафту загрожує РФ втратою як експортних, так і бюджетних доходів, попереджає економіст Дмитро Польовий. За його оцінками, виручка від нафтогазового експорту через знижки на Urals може скоротитися в 2026 році на 30-35 млрд доларів - до 185-190 млрд доларів.

"Нафтогазові доходи бюджету можуть не дотягнути до плану 1,1-1,4 трлн рублів. В результаті дефіцит казни замість запланованих 1,6% ВВП може розростися до 2,7% ВВП", - зазначає експерт.

Водночас, за його оцінкою, завдяки запасам, накопиченим у Фонді національного добробуту (близько 4,1 трлн рублів ліквідних активів) РФ може пережити півтора-два роки "несприятливої нафтової кон'юнктури", тобто низьких цін на нафту.

22 жовтня 2025 року США ввели санкції проти російських "Лукойла" і "Роснефти". Після застосування обмежень Китай оголосив про часткове припинення купівлі російської нафти. Тим самим шляхом пішла і Індія.

І хоча ні Нью-Делі, ні офіційний Пекін повністю не відмовилися від російського "чорного золота", Росія змушена була знижувати ціни.

