Росія продає свою нафту за найнижчими цінами з початку повномасштабного вторгнення Україну, повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані агенції Argus Media.

"Нафта марки Urals, що поставляється з Чорного моря, і нафта марки ESPO з Тихого океану торгувалися за найнижчими цінами з початку війни", - зазначає видання.

Bloomberg пише, що експортні ціни на найпопулярніший сорт російської нафти марки Urals з Балтійських портів за період з 1 по 7 грудня впали приблизно на 2,40 долара за барель - до 41,16 долара.

У Новоросійську найпопулярніша російська нафта за звітний період подешевшала на 2,80 долара за барель - до 38,28 долара.

Вартість нафти сорту ESPO, яка переважно постачається до Китаю, подешевшала на 1,60 долара та у середньому торгувалася по 52,36 долара за барель.

Для іншого великого російського "клієнта" - Індії теж є хороші новини. За період з 1 по 7 грудня вартість російської нафти з постачанням до Індії впала на 1 долар - до 57,70 долара за барель, що є новим мінімумом за період з березня 2023 року.

Видання зазначає, що знижка на російську Urals щодо еталонної марки Brent сягнула 25,8 долара. З моменту запровадження санкцій США проти "Лукойла" та "Роснефти" розмір цього дисконту зріс вдвічі.

Слід зауважити, що розмір знижки на російську сировину поволі наближається до історичного рекорду травня 2022 року, коли Urals продавали на 34 долари дешевше за Brent.

Попри падіння цін на свою нафту РФ збільшила її експорт. За період з 1 по 7 грудня, щоденний експорт у середньому зріс до 4,24 млн барелів, що на 290 тис. барелів на день більше, ніж за попередній тиждень. Журналісти зазначають, що це "найвищий показник з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року".

Водночас все більше нафти застрягає на танкерах у морі. За оцінками видання, майже 180 мільйонів барелів російської нафти зберігається в танкерах, що на 28% більше, ніж на кінець серпня.

Санкції США проти РФ та експорт російської нафти

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня США оголосили про запровадження санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть".

Після запровадження санкції Індія заявила про плани скоротити імпорт російської нафти.

Інший великий клієнт РФ, Китай, після запровадження санкцій проти російських нафтових гігантів також призупинив імпорт російської нафти.

Втім прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зауважив, що Індія нібито повністю не відмовиться від російської нафти.

Після запровадження американських санкцій, експорт російської нафти обвалився, але, невдовзі обсяг постачання сировини з ключових портів на Балтиці почав відновлюватися.

