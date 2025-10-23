Різке падіння попиту на російську нафту з боку Індії та Китаю негативно позначиться на доходах Москви.

Китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлі російської нафти, що транспортується морем, після того, як США ввели санкції проти "‎Роснафти"‎ і "‎Лукойлу"‎, найбільших нафтових компаній Кремля. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням, китайські нафтові компанії PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil принаймні у короткостроковій перспективі утримуватимуться від купівлі російської нафти, що транспортується морем.

Цей крок зроблено в той час, коли нафтопереробні заводи в Індії, яка є найбільшим покупцем російської нафти, що транспортується морем, мають намір різко скоротити імпорт нафти з РФ. Це також робиться для того, щоб дотриматися санкцій США.

Різке падіння попиту на нафту з боку двох найбільших клієнтів РФ негативно позначиться на доходах Москви і змусить найбільших світових імпортерів шукати альтернативні джерела постачання, що призведе до зростання світових цін.

Варто сказати, що Росія все одно не залишиться без грошей.

Відомо, що Китай імпортує приблизно 1,4 мільйона барелів російської нафти на день морським шляхом. Значну частину нафти купують незалежні нафтопереробні заводи, включаючи невеликих операторів.

Оцінки закупівель державними нафтопереробними заводами сильно розходяться.

Аналітична компанія Vortexa Analytics оцінила закупівлі російської нафти китайськими державними компаніями менше ніж у 250 тисяч барелів на добу за перші дев’ять місяців 2025 року, тоді як консалтингова фірма Energy Aspects назвала цифру 500 тисяч барелів на добу.

Відомо також, що Китай імпортує приблизно 900 тисяч барелів російської нафти на добу трубопроводами – весь цей обсяг надходить компанії PetroChina, яка, за словами кількох трейдерів, ймовірно, майже не постраждає від санкцій.

Нові санкції проти РФ – що відомо

Нагадаємо, нещодавно в Євросоюзі погодили 19-й пакет санкцій проти Кремля. Президент Зеленський привітав прийняття нових обмежень та наголосив, що це є важливим сигналом і для кремлівського керівництва.

Як стало відомо, нафтова корпорація "Лукойл" не потрапила до 19-го санкційного пакету Євросоюзу, але фахівці кажуть, що Європа може виправити це у 20-му пакеті, що вже формується.

