Мільйони барелів російської нафти знову прямують до Індії

Представник індійського нафтопереробного гіганта Reliance Industries запевняє, що компанія не замовляла російську нафту з постачанням у січні 2026 року.

Щонайменше три танкери з майже 2,2 мільйона барелів російської нафти марки Urals прямують на нафтопереробний комплекс Jamnagar, який належить найбільшому приватному нафтопереробнику Індії Reliance Industries.

Видання Bloomberg з посиланням на дані аналітичної компанії Kpler пише, що пункти призначення вантажів можуть змінюватися, коли судна наближаються до Індії. Водночас представник Reliance заперечує придбання цих вантажів, додаючи, що нафтопереробник не замовляв російську нафту з постачанням у січні.

Видання наголошує, що після запровадження санкцій США проти "Лукойла" та "Роснефти" Reliance Industries призупинила імпорт російської нафти. Водночас, у листопаді компанія заявила, що припинить використовувати російську нафту в експортній частині свого заводу.

Відео дня

"З того часу вона почала закуповувати нафту у російських виробників, на яких не поширюються санкції, для використання на внутрішньому ринку", - підкреслюють журналісти, нагадуючи, що "Роснефть" була найбільшим постачальником сировини для НПЗ Reliance.

За даними Kpler, компанія Reliance, яку контролює мільярдер Мукеш Амбані, була найбільшим у світі покупцем російської нафти протягом більшої частини 2024-2025 років.

Відмова Індії від російської нафти - останні новини

Після запровадження США санкцій проти "Роснефти" та "Лукойла", Індія стала на шлях відмови від російської нафти.

Разом з тим, у грудні стало відомо, що найбільший індійський нафтопереробник - Reliance Industries отримав від США спеціальний дозвіл на закупівлю російської нафти у постачальників, які перебувають під американськими санкціями. Попри це експорт російської нафти до Індії у 2025 році прямує до мінімуму за три роки.

Вас також можуть зацікавити новини: