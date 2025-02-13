Деякі учасники світового ринку тепер очікують на збільшення експорту російської сировини.

У четвер, 13 лютого, ціни на нафту впали на 1%. Експерти пов'язують це з очікуванням на потенційну мирну угоду між Україною та Російською Федерацією.

Як повідомляє Reuters, ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 86 центів, або 1,1%, до 74,32 долара за барель. Американська нафта WTI (West Texas Intermediate) продемонструвала падіння на 91 цент, або 1,3%, до 70,46 долара за барель.

Нагадаємо, Brent і WTI впали більш ніж на 2% після вчорашніх слів Трампа щодо можливого миру в Україні. Аналітики вважають, що зниження цін за останні 24 години викликано зміною прогнозів щодо пропозиції на світовому ринку - деякі його учасники очікують збільшення експорту російської сировини.

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Росія - третій за величиною виробник нафти у світі. Тому накладені внаслідок російського вторгнення в Україну санкції сприяли зростанню нафтових цін. На думку фахівців, майбутні перемовини можуть привести до зняття деяких обмежень. Ринок починає готуватися до цього вже зараз.

Зниження цін, яке можна бачити зараз, також пов’язують із збільшенням запасів сирої нафти в США, які виступають найбільшим споживачем сирої нафти в світі.

Ринок нафти

Нещодавно відомий економіст Крістоф Рюль пояснив, як схилити Путіна до перемовин, використовуючи фактор нафти. Він наголосив, що російську економіку підтримують "вільні руки" Мінфіну і Центробанку, а також валютна виручка.

Також раніше повідомлялось, що експорт нафти з РФ у минулому році суттєво впав. Серед можливих причин такої динаміки експерти називали збільшення обсягів переробки, яке призвело до скорочення доступного для експорту обсягу сировини.

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