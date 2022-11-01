28 жовтня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від Ізраїлю позбутися ядерної зброї (наявність якої державою офіційно не підтверджено). За передачу ізраїльських ядерних об'єктів під контроль МАГАТЕ цього разу висловилися 152 країни, серед яких була Україна.

Редактор ізраїльського сайту "Детали", експерт у взаємозв’язках України – Ізраїлю, Еміль Шлеймович написав авторську колонку: Хто підштовхнув Україну до підтримки антиізраїльської резолюції в ООН? Наведу красномовну цитату: "Україна могла б віддячити Ізраїлю за підтримку іншої резолюції ООН: 12 жовтня наша країна приєдналася до тих, хто засудив росію за анексію українських територій. Після того як Україна сама переконалася: не відмовившись вона свого часу за Будапештським меморандумом від свого ядерного потенціалу, не мала б нинішніх проблем з росією, – ця країна могла вперше за 20 років пом'якшити власну позицію, достатньо було її про це попросити!".

Звісно Україна не відмовляється від своїх зобов’язань, передбачених Договором про нерозповсюдження ядерної зброї

Прочитавши це, одразу ж згадав про інший випадок. У 2020 році я мав нагоду особисто запитати першого президента незалежної України Леоніда Кравчука про Будапештський меморандум. Цей документ неодноразово згадується нашими політиками та керівництвом держави після його підписання:

У 2014 році, після анексії Криму росією, як державою-підписантом меморандуму;

Після 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення рф.

Леонід Макарович тоді відповів: "Підписав меморандум про вивезення з України ядерної зброї не Кравчук, а Кучма. Чи міг він тоді підписати щось інше – мені не відомо. Але, коли зараз точаться розмови про те, що можливостей до реалізації підписаного немає, то це викрутаси. Механізми можна знайти".

До чого веду. Звісно Україна не відмовляється від своїх зобов’язань, передбачених Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. 16 листопада 1994 року Верховна Рада ратифікувала його як закон. Лише чого варта стаття 6 цього законопроекту: "Цей Закон набирає чинності після надання Україні ядерними державами гарантій безпеки, оформлених шляхом підписання відповідного міжнародно-правового документу".

Саме тому нинішнє керівництво держави, правоохоронні органи повинні поставити собі питання: а чи не було підписання Будапештського меморандуму у тому вигляді, який ми знаємо зараз, проявом державної зради? Адже, фактично, ніяких гарантій Україна не отримала. Відповіді на це питання ми дуже очікуємо від наших правоохоронних органів.

Тарас Батенко, історик, народний депутат України