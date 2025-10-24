Пентагон поступово відходить від звички купувати мало дуже дорогої зброї і переходить на принцип "багато дешевої зброї".

Високопоставлені американські військові переконані, що війна між США і Китаєм через Тайвань може спалахнути до кінця поточного десятиліття. І в Пентагоні дедалі більше розуміють, що наявних арсеналів ракет американцям вистачить у такій війні лише на кілька днів, пише Business Insider.

"Військові ігри показали, що в умовах запеклої боротьби за Тайвань американські війська можуть залишитися без далекобійних високоточних боєприпасів менш ніж за тиждень. Поповнення таких боєприпасів у розпал битви може створити навантаження як для промисловості США, так і для бюджетів. Спроба розширити арсенал перед війною може призвести до того ж", – йдеться у публікації.

Щоб вирішити цю проблему, американські військові компанії зараз переходять на виробництво дешевшої та простішої зброї, відходячи від звички виробляти мало і дорого.

Минулого року компанія Anduril представила сімейство крилатих ракет Barracuda у кількох варіантах розміру, далекобійності і потужності бойового заряду. Представники компанії стверджують, що їхній новий завод, що відкриється у січні 2026 року, начебто буде здатен випускати по 2000 ракет Barracuda за зміну.

Кілька місяців тому компанія Mach Industries отримала контракт від Пентагону на розробку крилатої ракети стратегічного удару з вертикальним зльотом Viper. Очікується, що при масовому виробництві ракета коштуватиме менше 100 000 доларів за одиницю.

"Міністерство оборони [США] та інші дедалі більше усвідомлюють, що наявність величезних запасів різноманітних боєприпасів, які можна виготовляти за доступними цінами у великих масштабах, потенційно важливіше для готовності до боротьби на рівних, ніж обмежений арсенал вишуканих систем", – пише Business Insider.

Вочевидь, у цьому Пентагон пересвідчився зокрема під час нещодавнього загострення на Близькому Сході, коли коротка сутичка із єменськими хуситами та Іраном швидко вичерпала американські запаси протибалістичних зенітних ракет. Те саме показала і війна в Україні, яка значною мірою поглинула запаси ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Тепер американці замислилися ще й над тим, наскільки швидко можуть вичерпатися запаси "Томагавків".

Як писав УНІАН, Сергій "Флеш" Бескрестнов, відомий фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки, висловив сумнів у тому, що Росія накопичила значні запаси дронів "Шахед". Уламки збитих безпілотників свідчать, що росіяни запускають найновіші екземпляри – щойно з конвеєра.

Також ми розповідали, що Південна Корея спустила на воду найпотужнішу субмарину в історії. Новітній підводний човен "Чан Йон-сіль" отримав озброєний потужними ракетами та має покращену "стелс"-технологію.

