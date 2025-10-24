У Німеччині з’явився перший домашній бункер, який можна придбати у магазині

Усередині укриття є чотири розкладні ліжка, туалет, душ, кухня та екран, який імітує вид із вікна.

На тлі зростання побоювань щодо можливих провокацій з боку Росії в Німеччині різко зріс попит на приватні укриття, які вже почали виготовляти для звичайних споживачів. Зокрема до цього тренду долучився роздрібний ринок: у продажу з’явився перший "домашній бункер" — компактний захисний модуль, який, за даними BILD, незабаром можна буде побачити просто у відділах садових товарів.

Прототип укриття має площу 16 квадратних метрів і виготовлений із залізобетону зі стінами завтовшки 20 сантиметрів. Усередині передбачено все необхідне для автономного життя протягом тижня: чотири розкладні ліжка, туалет, душ, мінікухню та екран, який імітує вид із вікна. Освітлення можна регулювати за кольором і яскравістю.

Як розповів BILD розробник проєкту, керівник компанії BSSD Defence Маріо Пайде, укриття витримує удари дронів, мін та навіть ракет калібру 107 мм. Якщо бункер встановити під землею на кілька метрів, він здатен захистити і від наслідків ядерного вибуху, якщо його епіцентр розташований не ближче ніж за 20 кілометрів.

Вартість "домашнього бункера" стартує від 50 тисяч євро за базову модель і сягає 150 тисяч євро у повній комплектації. На виготовлення однієї конструкції потрібно близько 70 робочих днів.

"Ми хочемо показати, що бункер — це не похмура бетонна коробка, а сучасний засіб захисту й спокою", — пояснив Пайде.

Як облаштовані великі бункери

Нагадаємо, надсекретна фортеця, спроєктована для захисту політичних та військових лідерів США на випадок ядерної війни, знаходиться під Скелястими горами, в Колорадо. Великий підземний комплекс під назвою Шайєнн-Маунтін витесане в майже 70 000 тонн граніту. Він спроєктований так, щоб витримати прямі ядерні удари. Товщина сталевих дверей – майже 90 см, на вході - численні контрольно-пропускні пункти. Це справжнє місто, яке має власні електростанції, питну воду з підземних озер, запаси їжі, розраховані на "дуже довгий час", мережа ресторанів швидкого обслуговування тощо.

