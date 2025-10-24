У Києві вперше в історії на маршрут вийде двоповерховий автобус: де він буде їздити (фото)

Автобус має панорамні вікна та систему кондиціювання повітря.

У ці вихідні на маршруті №57 в тестовому режимі курсуватиме двоповерховий міський автобус моделі MAN A39. Українська столиця отримала автобус у подарунок від міста-побратима Берліна.

"‎Двоповерховий автобус виходить на маршрут лише у вихідні, щоб вивчити експлуатаційні можливості для використання на маршрутах загального користування"‎, – зазначили у комунальному підприємстві "‎Київпастранс"‎.

Автобус буде курсувати в суботу та неділю між станцією метро "Академмістечко" та зупинкою Авторинок "Чапаєвка" з 9:43 до 18:53.

Він має 83 місця для сидіння. 28 знаходяться на першому поверсі, тоді як інші 55 – на другому. Крім того, автобус має 45 місць для стоячих пасажирів, які знаходяться тільки на першому поверсі.

Автобус отримав:

Панорамні вікна;

Систему кондиціювання повітря;

USB-порти для підзарядки гаджетів;

Систему автоматичної оплати проїзду;

Гучномовну систему оповіщення про маршрут і зупинки на обох поверхах.

Автобус створили з урахуванням принципів безбар'єрності. Він може похвалитися низькою підлогою, двома місцями для осіб на колісних кріслах, місцем для дитячого візочка та двома пандусами.

Також автобус отримав зовнішнє електронне табло з інформацією про номер маршруту.

Минулого тижня УНІАН повідомив, що у столиці змінили маршрути низки автобусів під час повітряних тривог.

Йдеться про автобуси, що курсують через Подільський мостовий перехід у напрямку із правого на лівий берег. Докладніше зі схемою руху нових маршрутів можна ознайомитись на сайті КМДА.

Нагадаємо також, що раніше до столичного мера Віталія Кличка звернулися з пропозицією щодо підвищення тарифу на проїзд в міському транспорті.

