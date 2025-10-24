Конфлікт між нафтовими компаніями демонструє крихкість російської мережі обходу санкцій.

Компанії, що торгують російською нафтою, почали підставляти одна одну під нові санкції, намагаючись таким чином позбутися конкурента.

Як повідомляє Bloomberg, великі гравці на ринку, які перевозять левову частку нафти "Роснефти", намагаються "викрити один одного у зв'язках з Росією". Мова йде про "ветерана" нафтової торгівлі Муртазу Лахані та двох азербайджанських партнерів - Етібара Ейюба і Тахіра Гараєва. Боротьба між конкуруючими трейдерами охоплює операції в Дубаї, Гонконзі та Сінгапурі, лобістів у Вашингтоні та московську пресу.

Їхні імена мало кому відомі поза нафтовою галуззю, але Лахані, Ейюб і Гараєв отримали завдання з постачання сотень мільйонів барелів російської нафти в обхід західних санкцій з моменту, коли Володимир Путін розпочав повномасштабну війну проти України в лютому 2022 року.

Як повідомляє видання, соратники Ейюба та Гараєва намагалися розмістити в російських газетах статті про угоди Лахані з "Роснефтью", аби привернути увагу Заходу до його діяльності з метою подальшого введення санкцій. Але Ейюб і Гараєв також стали об'єктом подібних тактик з боку Лахані, який доклав власних зусиль, щоб привернути увагу влади до своїх конкурентів.

В результаті санкції, введені Європейським Союзом і Великобританією щодо мережі азербайджанців з 2024 року, зашкодили діяльності Ейюба і Гараєва. Їхні операційні витрати зросли, а західні банки, страхові компанії та фірми, що надають професійні послуги, почали переважно уникати їх, аби самим не потрапити під пильну увагу влади.

Це змусило мережу платити вищі страхові премії, погоджуватися на довші та менш прозорі маршрути доставки і знижувати ціну за барель, оскільки брокери, нафтопереробні заводи, оператори сховищ і порти або відмовлялися від торгівлі з ними взагалі, або підвищували витрати, щоб захистити себе.

Зрештою азербайджанські трейдери, "Роснефть" та й сама РФ втратили мільярди доларів від конфлікту з Лахані. Більша частина мережі Лахані поки що не підпала під санкції, тож Ейюб і Гараєв останнім часом готують потужну кампанію проти нього.

Ці суперечки викривають, наскільки насправді крихка російська система обходу санкцій. Кремль залежить від кількох непрозорих посередників, які займаються транспортуванням нафти. Коли вони починають сваритися, це ставить під загрозу мільярди експортних доходів і викриває, наскільки мало контролю насправді має Москва над цими офшорними мережами.

В іншому контексті використання вузького кола посередників могло б допомогти "Роснефти" зберегти контроль. Натомість це зробило його вразливим до поведінки трейдерів, які, здається, більше зосереджені на особистому прибутку, ніж на тому, щоб підтримувати постачання російської нафти.

23 жовтня великі державні НПЗ Китаю призупинили закупівлю нафти з країни-бензоколонки через санкції США проти "Роснефти"‎ і "‎Лукойла"‎, найбільших нафтових компаній Росії.

Водночас свою санкційну політику проти агресора продовжують українські Збройні Сили. Дрони вразили найбільший у центральній частині Росії НПЗ "Рязанський".

