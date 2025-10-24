Президент Франції заявив про нову військову допомогу Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив чітку позицію необхідності продовження надання Україні військової підтримки та збільшення санкційного тиску проти Росії, передає кореспондент УНІАН

Під час онлайн-звернення до лідерів Коаліції охочих, яке наживо транслювалося на YouTube, Макрон зазначив, що Коаліція охочих обстоює мир, щоб домогтися для України "справедливого, надійного та довготривалого миру" за умов, коли Росія дотримується протилежної позиції, розпочавши незаконну війну, і досі відкидає будь-які переговори.

"Дуже важливо продовжувати наші зусилля - підтримувати Україну і тиснути на Росію", - наголосив він. Також французький лідер зазначив, що найближчими тижнями буде докладено зусиль щодо надання додаткової фінансової підтримки для України.

Нова військова допомога Україні від Франції

"Паралельно нам також потрібно продовжувати нарощувати військову підтримку України - можливості протиповітряної оборони, далекобійні здібності, дрони і системи боротьби з безпілотниками", - зазначив Макрон.

Президент Франції, окремо звертаючись до Зеленського, підтвердив, що вони "найближчими днями доставлять додаткові ракети Aster". Ще буде організовано нові програми з підготовки українських військових і буде направлено нові літаки "Міраж".

Тиск на Росію

Крім того, як повідомив Макрон, в умовах посилення російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі, ще треба продовжувати підтримувати українську енергетичну стійкість усіма наявними інструментами.

До того ж, Макрон відстоює позицію посилення тиску на Росію.

Він вважає нові санкції США проти нафтових компаній РФ "поворотним моментом". Ці санкції, на його думку, чудово синхронізовані з 19-м пакетом санкцій від Євросоюзу. "Ефективність санкцій повинна явно вплинути на фінансування війни для Росії", - додав Макрон і наголосив, що треба продовжувати роботу і готувати 20-й пакет санкцій від ЄС, щоб збільшувати ціну війни для Москви.

Що з себе представляють Mirage 2000 і ракети "Aster"

Mirage 2000-5 - відносно старий, але ще боєздатний винищувач французьких ВПС, що експлуатується майже 25 років. Він виділяється своїм сучасним радаром RDY, який здатний виявляти до двох десятків цілей одночасно і запускати по них кілька ракет MICA.

Ці ракети можуть працювати в так званому режимі "Fox 3" - це термін НАТО, який означає, що ракета після пуску спочатку наводиться радаром літака, а потім самостійно шукає ціль, використовуючи власні сенсори. Така система робить атаку більш несподіваною: противник отримує сигнал тривоги лише в останній момент, коли ракета вже поруч і часу на ухилення майже не залишається.

У Франції зараз на озброєнні 26 таких машин при загальному виробництві 111 літаків, що в теорії дає змогу перепросити частину парку в інших країн для формування ескадрильї.

Хоч Mirage і поступається за можливостями сучасним винищувачам Rafale, а за дальністю застосовуваних ракет - американським системам AIM-120 AMRAAM, наприклад. Проте ці винищувачі можуть ефективно застосовуватися для ППО і протидії, зокрема, безпілотникам.

Що стосується ракет "Aster", то використовуються версії 15 і 30. Вони застосовуються у французько-італійській системі ППО SAMP/T, забезпечуючи захист від повітряних атак на середніх і дальніх дистанціях.

Засідання Коаліції охочих із Зеленським - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона для участі в засіданні Коаліції охочих. Український лідер зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, який заявив, що існує більше можливостей для посилення далекобійності України.

Також фізично до Лондона прибули прем'єр-міністри Нідерландів Дік Схооф і Данії Метте Фредерікен, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Інші лідери мають підключитися до засідання Коаліції охочих в онлайн-форматі.

Окрім різних тем Зеленський очікує на нові рішення про посилення ППО України. Він переконаний, що Росія постійними атаками планує створити в Україні гуманітарну катастрофу.

