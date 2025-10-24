Усі три з гаком роки війни російський ВПК зростав двозначними темпами, але у вересні тренд розвернувся у зворотний бік.

Після трьох років виробничого буму у військово-промисловому комплексі РФ зупинилося зростання і почалося падіння. Про це пише The Moscow Times з посиланням на свіжі дані Росстату.

"Військово-промисловий комплекс, що став головним двигуном російської економіки, завдяки трильйонним витратам на держоборонзамовлення з бюджету, раптово дав збій. Пов'язані з ВПК галузі вперше з початку війни перейшли до стагнації або скорочення виробництва після двозначних темпів зростання майже три роки поспіль", - пише видання.

Так, свіжі дані за вересень показують, що обсяги виробництва "готових металевих виробів", до яких належить більшість зброї, впали на 1,6% у порівнянні з вереснем минулого року. Для порівняння у 2023 році ця графа мала приріст у 26,4%, а у 2024 році - плюс 31,6%.

У графі "інші транспортні засоби", куди Росстат зараховує всю військову техніку, від БМП до підводних човнів, зростання у вересні становило 6% порівняно з тим самим місяцем попереднього року. Для порівняння у 2024 році ця категорія зросла на 34,2%, а у 2023-му - на 29%.

Якщо порівнювати виробництво у вересні із серпнем поточного року, помітний просто таки обвальний спад - на 6% і 20% за обома категоріями відповідно.

Аналітики називають "шокуючими" свіжі дані щодо російської військової промисловості. Головний економіст "Альфа-банку" Наталія Орлова вважає, що падіння виробництва стало результатом вичерпання грошей у російському бюджеті.

Як писав УНІАН, компанії, задіяні в ланцюжках торгівлі російською нафтою, почали підставляти одна одну під нові санкції, щоб позбутися конкурентів. Іноземні трейдери, які допомагають "відмивати" російську нафту для постачання на світові ринки, тепер займаються тим, що звинувачують один одного у зв'язках із Росією. Побічно це позначається на самій Росії, яка втрачає через це мільярди доларів.

Також ми розповідали, що удари по російських НПЗ викликали новий виток інфляції в Росії. Тепер у Москві задумалися про те, щоб припинити зниження ключової ставки Центробанку, яке і так було продавлено Кремлем всупереч рекомендаціям фінансистів.

