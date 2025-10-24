Переможців визначили у кількох різних категоріях.

Португалія є найкращим напрямком для туризму в Європі. Принаймні, якщо вірити журі конкурсу World Travel Awards. Як пише Euronews, ця західноєвропейська країна повернула собі лідерство, яке торік віддала Греції.

Окрім Греції та Португалії цьогоріч за титул найкращого напрямку для туризму в Європі також змагалися Австрія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Норвегія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Туреччина.

Журі також обрало окремі регіони Європи, назвавши їх найкращими для відвідування у певній категорії. Так у тій же Португалії архіпелаг Мадейра визнано найкращим острівним напрямком в Європі, міста Порту і Лісабон визнані найкращими для міського відпочинку.

За межами Португалії журі відзначило гірський туристичний район Уеска-Ла-Магія в Іспанії в категорії найкращого місця для пригодницького туризму, а курорт Коста-Наваріно в Греції був визначений найкращим для пляжного відпочинку. Місто Батумі в Грузії було визнано найкращим для відвідування "в усі пори року", а хорватський Дубровник був названий "провідним круїзним напрямком".

Франція загалом отримала звання найкращої країни для культурного відпочинку в Європі, а грецькі Афіни – найкращого міста у цій же категорії.

Регіон Східна Македонія та Фракія в Греції визнали найкращим туристичним напрямком, що розвивається.

Як писав УНІАН, місцева влада Балеарських островів (Майорка, Ібіца, Менорка та інші) представила план перетворення місцевої економіки із туристичної на більш збалансовану. У межах цього плану туристів хочуть обкласти податками.

Також ми розповідали, що видавець туристичних путівників Lonely Planet визнав Перу найкращим місцем для поїздки у 2026 році. Крім того до списку цікавих туристичних напрямків потрапили ще 25 країн і окремих регіонів по всьому світу.

