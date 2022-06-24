Чиновники закликали інших партнерів України приєднатися до пропозиції.

Радник президента України з питань економіки Олег Устенко та міністр енергетики Герман Галущенко підтримали пропозиції західних партнерів про встановлення обмеженої ціни на нафту, яка ще приносить дохід Росії.

Про це йдеться в їх спільній статті для міжнародної медіаорганізації Project Syndicate, повідомляє Офіс президента.

"Європейський Союз, США та інші партнери України мають закінчити посилення санкцій щодо Російської Федерації встановленням обмеження на ціну нафти, яка експортується морськими шляхами, і досі приносить дохід російській військовій машині", - йдеться в повідомленні.

З урахуванням того, що Росія все ще експортує в ЄС близько 1,25 млн барелів нафти в день морським транспортом, скорочення цих поставок може мати серйозний вплив на потік доходів Володимира Путіна, міцність рубля та й на без того не стабільну російську фінансову систему.

"Ми підтримуємо нещодавні пропозиції міністра фінансів США Джанет Йеллен і прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, які обмежують ціну, яку отримує Росія за барель нафти. ЄС міг би зробити це, використовуючи свою купівельну спроможність протягом наступних п'яти місяців і той факт, що більшість російської нафти – близько 70% – перевозиться на судах, які належать, застраховані та фінансуються організаціями в ЄС, Сполучених Штатах, Великобританії та інших союзних країнах. Ці заходи активно обговорюються серед членів ЄС, і ми закликаємо всі інші країни приєднатися до них", – йдеться в статті.

Експерти відзначають, що гранична вартість видобутку на наявних російських нафтових родовищах є надзвичайно малою, тому ліміт ціни необхідно встановити на найнижчому рівні, щоб зменшити доходи агресора. Обмеження ціни пропонують ввести у вигляді прямого обмеження або як тариф.

При цьому поставки російської нафти на міжнародний ринок продовжаться, що запобігатиме короткостроковому негативному впливу на рівень цін у всьому світі.

На думку авторів, якщо Росія відмовиться від поставок нафти за низькою ціною і припинить видобуток, це негативно вплине на її нафтові свердловини та фактично зупинить членство в ОПЕК+. Це спричинить збитки для російської економіки та збільшить тиск на рубль.

Шостий пакет санкцій проти РФ:

4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела передавати, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відтермінувавши обмеження на її імпорт за трубопроводу "Дружба".

Згодом у Євросоюзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується більш як 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. Цього ж дня президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною нижче ринкової.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

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