Володимир Омельченко нагадав, що після початку військових дій на Донбасі в 2014 році Україна зіткнулася з дефіцитом коксівного вугілля.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявляє, що купівля "Метінвестом" контрольного пакета акцій найбільшого в Україні виробника коксівного вугілля "Покровської вугільної групи" є позитивною новиною для всієї України.

Як пояснив експерт у коментарі "Обозревателю", після початку військових дій на Донбасі у 2014 році Україна зіткнулася з дефіцитом коксівного вугілля. І ця покупка повинна мати позитивний вплив на розвиток прифронтових територій і Донбасу в цілому. Крім того, очікується поява нових робочих місць.

Читайте такожПридбання "Метінвестом ""Покровської вугільної групи" є позитивним кроком для України – експерт"Метінвест" - компанія велика, вона має хороші показники експорту своєї продукції й володіє серйозними фінансовими ресурсами, тому у неї є бажання і можливість інвестувати в інфраструктуру і виробництво цього регіону. Це має чинити свій позитивний вплив. Крім того, для регіону, якщо з'явився хороший інвестор і підуть інвестиції це теж, звичайно, непогано. Тому що зайві робочі місця не завадять", – зазначив Омельченко.

За його словами, з придбанням "Метінвестом" "Покровської вугільної групи", в України може знизиться залежність від імпорту коксівного вугілля.

Нагадаємо, раніше міжнародне рейтингове агентство Moody's позитивно оцінило рішення "Метінвесту" про придбання "Покровської вугільної групи". Також президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що це стало позитивним кроком не тільки для регіону, але і для самого "Метінвесту".

На початку березня 2020 року "Метінвест" придбав контрольний пакет акцій "Покровської вугільної групи", куди входять Шахтоуправління "Покровське" і Свято-Варваринська збагачувальна фабрика.

Свято-Варваринська збагачувальна фабрика - одне з найбільших збагачувальних підприємств в Україні. Проектна потужність збагачення становить близько 8 млн т рядового коксівного вугілля на рік.

Шахтоуправління "Покровське" виробляє високоякісне вугілля марки К, що використовується для виробництва металургійного коксу. У 2020 році обсяги видобутку рядового вугілля склали 6,2 млн т. Це на 55% більше, ніж у 2018 році. Виробництво вугільного концентрату досягло 3,2 млн т. Це на 39% більше в порівнянні з 2018 роком.

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Автор: УНІАН