Зазначається, що протягом дня через посилення похолодання прогнозується зростання рівня споживання електроенергії в Україні.

На ранок 7 січня споживання електроенергії в Україні нижче, ніж учора, але протягом дня через посилення похолодання прогнозується його зростання. У зв'язку з цим до областей доведено ліміти.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у соцмережах.

Станом на 11:00 7 січня завдяки вихідному і водночас святковому дню зранку споживання в Україні нижче, ніж учора, навіть при суттєвому зниженні температури. Але протягом дня через посилення похолодання прогнозується зростання рівня споживання. Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти, які діють з 10:00 до 23:00 – йдеться у повідомленні.

В енергокомпанії нагадали, що перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються.

Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України

Росіяни завдали вже понад 10 масованих ракетних ударів та атак дронами по енергетичній інфраструктурі України. Останній відбувся 2 січня

Тим часом Україна готується до нового масованого удару Росії, який може відбутися вже сьогодні, 7 січня, У Повітряних силах запевняють, що вони готові до можливих атак та "тримають порох сухим".

Водночас у ДТЕК говорять, що після кожної нової атаки відновлювати подачу електроенергії в мережі складніше та складніше. Однією з особливостей "Шахідів" є те, що попри свої невеликі розміри вони точно влучають у ціль і провокують пожежі, які знищують ті самі трансформатори

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