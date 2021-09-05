Також в міністерстві наголосили, що тарифи на опалення для населення не повинні підвищуватися.

Станом на початок вересня до старту опалювального сезону регіони технічно готові на майже 80%.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій.

Зокрема, йдеться про стан підготовки будівель, об’єктів водопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства.

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"У Мінрегіоні постійно проводиться моніторинг готовності та здійснюються візити безпосередньо в регіони. Вчасний старт опалювального сезону - одне з найважливіших завдань, яке наразі має держава", - зауважив очільник міністерства Олексій Чернишов.

Також він наголосив, що тарифи на опалення для населення не повинні підвищуватися.

"Зі свого боку, держава готова підтримувати органи місцевого самоврядування й підприємства ТКЕ (теплокомуненерго - УНІАН). Зокрема, триває робота над законом 1639 щодо компенсації різниці в тарифах", — додав він.

Опалювальний сезон в Україні

У серпні в НАК "Нафтогаз України" заявили, що через низьку активність виробників тепла щодо укладення трирічних угод на закупівлю природного газу, своєчасний старт опалювального сезону в Україні - під загрозою.

Запасів газу у підземних сховищах в обсязі 19 млрд кубометрів, які "Нафтогаз України" планує накопичити перед початком зимового періоду, вистачить для стабільного проходження опалювального сезону навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається в другій половині жовтня.

Автор: Павло Степанець