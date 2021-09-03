До початку опалювального періоду держкомпанія планує додатково закачати в сховища ще 1 млрд кубометрів газу.

Запасів газу у підземних сховищах в обсязі 19 млрд кубометрів, які "Нафтогаз України" планує накопичити перед початком зимового періоду, вистачить для стабільного проходження опалювального сезону навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії "Нафтогаз України".

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Зазначається, що станом на 1 вересня у вітчизняних підземних сховищах (ПСГ) накопичено понад 18 млрд куб.м газу — це майже 60% від загальної ємності підземних сховищ України, що відповідає середньому рівню наповненості газосховищ Європи.

При цьому до початку опалювального періоду держкомпанія планує додатково закачати в сховища ще 1 млрд кубометрів газу.

"До початку опалювального сезону "Нафтогаз" планує накопичити понад 19 млрд куб.м газу в українських ПСГ. Такого обсягу буде достатньо для стабільного проходження опалювального сезону навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що зараз в українських сховищах в режимі "митний склад" зберігається 3,3 млрд кубометрів газу, який належить іноземним трейдерам і приватним компаніям-резидентам.

"Є певні побоювання, пов'язані з можливим реекспортом газу, що належить нерезидентам. Можу заспокоїти: за чотири місяці сезону закачування-2021 нерезиденти реекспортували 0,06 млрд куб. м. Всі інші запаси або реалізовані на українському ринку, або і надалі залишаються в ПСГ", ‒ зазначив в.о. генерального директора "Укртрансгазу" Сергій Перелома.

Опалювальний сезон: що необхідно знати

На початку червня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні опалювальний сезон 2021-2022 років почнеться вчасно.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається в другій половині жовтня.

10 червня 2021 року Кабмін затвердив мінімальний запас газу для українських сховищ.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах на початок вересня становили 18,2 млрд кубометрів, що майже на 30% менше торішніх показників.

Автор: Ігор Орел