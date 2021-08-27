Менше половини виробників тепла, які отримували газ від "Нафтогазу" у попередньому опалювальному сезоні, уклали нові трирічні угоди на закупівлю газу.

Через низьку активність виробників тепла щодо укладення трирічних угод на закупівлю природного газу своєчасний старт опалювального сезону в Україні знаходиться під загрозою.

Про це повідомила прес-служба Національної акціонерної компанії"Нафтогаз України".

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"Нафтогаз Трейдинг" звертається до теплокомуненерго (ТКЕ) та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) з власними котельнями з проханням прискорити подачу відповідних заявок або активізувати пошук альтернативних постачальників газу. Місцевим органам влади та іншим власникам підприємств теплопостачання важливо вчасно прийняти всі необхідні рішення і взяти на контроль контрактування обсягів газу, необхідних для своєчасного початку і стабільного проходження опалювального сезону", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 26 серпня трирічні угоди на постачання газу з компанією "Нафтогаз Трейдинг" уклали 493 виробника тепла. Це приблизно 45% підприємств, які отримували газ від "Нафтогазу" в попередньому опалювальному сезоні. Зараз в "Нафтогаз Трейдинг" для укладення трирічних контрактів звернулося 572 підприємства ТКЕ та ОСББ.

Повідомляється, що крім Волинської області, в якій мають договори всі 7 підприємств, що виробляють тепло і гарячу воду і співпрацювали з "Нафтогазом" торік, в першу трійку лідерів за динамікою укладення угод увійшли Хмельницька та Черкаська області. Там 96,3% і 76,9% підприємств, які традиційно співпрацюють з "Нафтогазом", вже уклали контракти на закупівлю газу.

Найкращу динаміку цього тижня продемонструвала Київська область, де з'явилося три нових контрагенти. По два клієнти уклали угоди з "Нафтогаз Трейдингом" в Харківській і Хмельницькій областях, по одному - в Запорізькій, Львівській, Одеській, Черкаській, Чернівецькій областях і в Києві.

Перелік регіонів з низькими показниками договірної роботи з "Нафтогаз Трейдингом" залишився без змін: Закарпатська, Полтавська, Харківська та Одеська області. Там кількість угод не перевищує третини від потенційно можливих.

У компанії нагадали, що зараз ціна на природний газ на міжнародних ринках продовжує зростати. Спотова ціна газу в Україні більш ніж у два рази перевищує пропозицію від "Нафтогазу" в рамках трирічних контрактів для ТКЕ та ОСББ з власними котельнями.

Опалювальний сезон в Україні:

На початку червня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що в Україні опалювальний сезон 2021-2022 років почнеться вчасно. За його словами, Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається в другій половині жовтня.

Автор: Ігор Орел