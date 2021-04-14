Ліцензія анулюється з 1 серпня 2021 року.

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), анулювала з 1 серпня 2021 року ліцензію «Донецькоблгаз» з розподілу газу за порушення законодавства і зловживання при постачанні природного газу.

Потрібне рішення було прийнято на засіданні регулятора.

Відзначається, що минулого місяця дане підприємство відключало від газопостачання теплокомуненерго, незважаючи на чітку позицію регулятора, оператора газотранспортної системи, НАК «Нафтогаз України» про неприпустимість таких відключень.

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Повідомляється, що за результатами проведеної регулятором перевірки було встановлено, що «Донецькоблгаз» двічі впродовж 2020 року не виконав умови договору з транспортування природного газу, укладеного з «Оператором ГТС України», в частині оплати вартості щодобових небалансів за газові місяці жовтня, листопада і грудня 2020 року.

Це призвело до того, що заборгованість «Донецькоблгазу» на 16 березня 2021 року за регулювання щодобових небалансів за зазначені газові місяці становила 353,9 млн грн (з ПДВ).

Крім цього, НКРЕКП звернулася до Міненерго, Фонду державного майна, «Нафтогазу України» як власника 38% акцій «Донецькоблгазу» з тим, щоб вони визначилися, якому підприємству буде передано розподільчі мережі, переважна кількість яких належить державі.

До 1 серпня 2021 року НКРЕКП повинна видати ліцензію новому підприємству.

Справа щодо "Донецькоблгазу": що відомо

6 березня компанія «Донецькоблгаз» на своєму сайті заявила, що «Нафтогаз України» припинив постачання природного газу комунальному підприємству «Донецьктеплокомуненерго» через борги.

У свою чергу група «Нафтогаз» закликала «Донецькоблгаз» припинити порушення «Меморандуму про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води громадянам», скористатися досвідом інших регіонів і відновити поставки газу «Донецьктеплокомуненерго» і, відповідно, постачання тепла споживачам.

У «Нафтогазі» заявили, що місцевий постачальник тепла впродовж опалювального сезону збільшував заборгованість за спожитий газ і, порушуючи законодавство України, не здійснював оплату за його споживання. Як стверджують у компанії, це призвело до нагромадження боргу в 1,5 млрд грн і виключення постачальника з реєстрів ПСО, як того вимагає закон.

12 березня СБУ почала досудове розслідування щодо вчинення посадовими особами приватного акціонерного товариства " Донецькоблгаз» диверсійних дій, які призвели до відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.

Правоохоронці встановили, що власниками ВАТ «Донецькоблгаз» є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності, підконтрольні громадянину України, який перебуває на території РФ.

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Автор: Ігор Орел