Експорт електроенергії з України в Європу залежить від стабільної роботи Запорізької АЕС в українській енергосистемі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в прес-релізі Міненерго з посиланням на слова міністра енергетики України Германа Галущенка.
"Функціонування Запорізької атомної станції в єдиній з ЄС енергосистемі дає нам можливість експортувати до двох гігават або до трьох гігават в Європу. Це дуже важливо не тільки для нас, але і для європейців. Експорт дає можливість споживати європейцям менше газу і вугілля. Умовно 1 ГВт або 2 ГВт – це мільярди куб.м. газу на рік", - заявив міністр.
Як зазначив Галущенко, разом з тим для України експорт електроенергії – це можливість заробляти кошти для енергоринку, який зараз переживає не найкращі часи через фізичні руйнування інфраструктури в результаті бойових дій і падіння споживання.
Ситуація на ЗАЕС:
Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.
6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС. Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.
11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта. Були пошкодження.
23 вересня в МАГАТЕ заявили про розширення присутності місії на ЗАЕС.
30 вересня 2022 року російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його в невідомому напрямку.
5 жовтня Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізької АЕС.
6 жовтня 2022 року російські окупанти вкрали печатку ЗАЕС.
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