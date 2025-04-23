Поставки з Козьмино і Приморська досягли багатотижневих максимумів.

Експорт нафти з Росії зріс уперше за чотири тижні. Поставки з ключових портів піднялися до багатотижневих максимумів.

Видання Bloomberg пише, що поставки нафти з усіх російських портів за чотири тижні зросли до 3,21 млн барелів на добу, відновивши приблизно чверть втрат. Зростання зумовлене збільшенням поставок із ключових портів - Козьміно в Тихому океані та Приморська на Балтиці. Кількість танкерів, що перевозять нафту марки ESPO з Козьміно, була найвищою за останні п'ять тижнів, а з Приморська - найвищою за останні три тижні.

Зростання відбувається на тлі того, що американські чиновники втрачають терпіння у зв'язку із затягуванням мирного процесу в Україні, а це, своєю чергою, викликає побоювання, що адміністрація відмовиться від санкцій, зокрема щодо російського експорту нафти. США вже скоротили застосування санкцій.

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Валова вартість московського експорту відновилася приблизно на дві третини після падіння на попередньому тижні, збільшившись за тиждень на 130 млн доларів, або на 12%, до 1,28 млрд доларів, що відображає зростання як середніх тижневих цін, так і обсягів поставок.

Експортні ціни на російську нафту марки Urals з Балтики зросли приблизно на 2,30 долара за барель, тоді як вантажі, що завантажуються в Чорному морі, подорожчали приблизно на 1,80 долара за барель. Ціна на ключовий тихоокеанський сорт ESPO зросла приблизно на 2,40 долара. Ціни з поставкою в Індію зросли приблизно на 2 долари.

У середньому за чотири тижні доходи за період збільшилися до 1,3 млрд доларів на тиждень з 1,29 млрд доларів за попередній період.

Постачання російської нафти - головні новини

Падіння світових цін на нафту призвело до зниження ціни на найпопулярнішу російську нафту марки Urals до 50 доларів за барель. Згодом стало відомо, що експорт нафти з Росії падав за рахунок зменшення обсягів поставок ключового сорту.

22 квітня стало відомо, що поставки російської нафти в Індію у квітні досягнуть найвищого рівня за останні два роки.

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