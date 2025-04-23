Санкції щодо ключового російського експорту можуть стати одним зі способів тиску на Путіна

Уряд РФ прогнозує, що ціна на нафту впаде до найнижчого рівня за останні півдесятка років, що створить проблеми для економіки країни, яка постраждала від санкцій. Нафта дає президенту США Дональду Трампу важіль тиску на Володимира Путіна.

Видання Newsweek пише, що берлінський енергетичний аналітик Томас О'Доннелл зазначив, що падіння цін на нафту марки Urals серйозно обмежить російський бюджет, але не зупинить війну.

Однак, з огляду на те, що Трамп обурений повільним прогресом мирних переговорів в Україні, санкції щодо ключового російського експорту можуть стати одним зі способів тиску на Путіна. Для цього можна запровадити обмеження на нафту, що експортується з портів Усть-Луга, Приморськ і Новоросійськ.

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За словами О'Доннелла, українцям можна дозволити використовувати безпілотники і ракети для нанесення ударів по тих частинах портів, які забезпечують експорт нафти, оскільки в умовах великого надлишку нафти на ринку і низького попиту тиск на Путіна буде наростати.

"Якщо ці порти будуть закриті, можна буде зупинити від половини до трьох чвертей усього російського експорту нафти морем, що може скоротити, можливо, 15% доходів російського бюджету", - зазначив аналітик.

Незалежно від того, хотів Трамп цього чи ні, його прагнення до зниження цін на нафту цілком може стати найкращим козирем у відносинах із Путіним, додав він.

У доповіді аналітичного центру Лондонської школи економіки з питань зовнішньої політики, йдеться про те, що Росія робить ставку у своїх військових діях на нестабільну нафтову ренту, і її тендітна фінансова система зазнає значної напруги.

Крім того, якщо Україна забезпечена джерелами зовнішнього фінансування до 2027 року, то Росія перебуває в потенційно слабшому становищі, оскільки сильно схильна до волатильності цін на світовому ринку нафти, додав Купер.

"Якщо Трамп дійсно хоче щось зробити, йому слід просто повністю припинити постачання нафти з трьох російських портів, що виходять на захід, - це була б величезна криза", - вказав О'Доннелл.

За його словами, навіть якщо ціна на нафту в районі 50 доларів зашкодить російській спроможності вести війну, якщо ціна на нафту не опуститься нижче 25 доларів за барель, це не буде серйозною надзвичайною ситуацією для Росії, що посилює необхідність для США використовувати російський експорт як інструмент проти Путіна.

Постачання російської нафти - головні новини

Падіння світових цін на нафту призвело до зниження ціни на найпопулярнішу російську нафту марки Urals до 50 доларів за барель. Згодом стало відомо, що експорт нафти з Росії падав за рахунок зменшення обсягів поставок ключового сорту.

На цьому тлі в Росії погіршили прогноз щодо експорту цього року і знизили очікування від цін на нафту. Щоб покрити витрати в період війни, уряду РФ доведеться звернутися по допомогу до фонду добробуту.

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