Аналітик зазначив, що російський Urals торгується з "вигідними знижками" порівняно з нафтою із Західної Африки та Близького Сходу.

Поставки російської нафти до Індії у квітні досягнуть найвищого рівня за останні два роки. Обсяги відновлюється після перебоїв, викликаних санкціями США щодо енергетичної галузі Москви.

Видання Bloomberg пише, що згідно з даними Kpler, у квітні імпорт російської нафти в Індію сягне 2,15 мільйона барелів на день, що стане найбільшим обсягом за місяць з травня 2023 року. Поставки зросли після падіння до 14-місячного мінімуму в лютому.

Торгівля нафтою між Росією та Індією повертається до нормального рівня в міру відновлення ланцюжків поставок після санкцій США. Дані про постачання за квітень є попередніми, і деякі вантажі ще можуть переміститися в травень.

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За слова провідного аналітика з нафтопереробки та моделювання в Kpler Суміти Рітолія, російський Urals торгується з "вигідними знижками" порівняно з нафтою із Західної Африки та Близького Сходу, але зростання обсягів російської нафтопереробки в найближчі кілька місяців може призвести до скорочення експорту в Індію після травня.

За даними Kpler, більше десятка вантажів прямують до Джамнагара в індійському західному штаті Гуджарат, де Reliance Industries Ltd. управляє найбільшим у світі нафтопереробним комплексом.

Постачання російської нафти - головні новини

Падіння світових цін на нафту призвело до зниження ціни на найпопулярнішу російську нафту марки Urals до 50 доларів за барель. Згодом стало відомо, що експорт нафти з Росії падав за рахунок зменшення обсягів поставок ключового сорту.

Варто зазначити, що Центробанк РФ попереджав Кремль про можливість тривалого зниження цін на нафту, подібного до того, що передував розвалу СРСР.

На цьому тлі в Росії погіршили прогноз щодо експорту цього року і знизили очікування від цін на нафту. Щоб покрити витрати в період війни, уряду РФ, можливо, доведеться звернутися по допомогу до фонду добробуту.

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