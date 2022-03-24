EnBW активізувала зусилля зі скорочення поставок російського вугілля та газу.

Енергетична компанія EnBW, яка є третьою за величиною енергетичною компанією Німеччини, заявила, що не укладатиме нових вугільних та газових контрактів з РФ, допоки її президентом є Владімір Путін.

Про це пише Reuters з посиланням на слова виконавчого директора компанії Френка Мастьо.

"Нових контрактів на поставку з Росією під цим керівництвом не буде", - сказав Мастьо журналістам на щорічній прес-конференції групи.

Окрім цього, EnBW активізувала зусилля зі скорочення поставок російського вугілля та газу, але заявила, що не може компенсувати раптове припинення імпорту, як це зробили більші конкуренти RWE та E.ON.

Виконавчий директор компанії зазначив, що повна заміна закупівель у короткостроковій перспективі, у разі втрати російського газу, для їх компанії нездійсненна, як і для більшості учасників ринку, додавши, що Німеччина ще деякий час буде залежати від імпорту газу з РФ.

Довідка УНІАН. EnBW є третьою за величиною енергетичною компанією Німеччини після RWE і E.ON. Ці компанії також зменшили закупівлю енергоресурсів у РФ.

За даними компанії, 2021 року EnBW закупила 495 терават-годин газу, з яких п’яту частину – в Росії, та 4,2 млн тон кам’яного вугілля, частка російського при цьому перевищувала 85%.

Нагадаємо, що раніше Путін наказав "Газпрому" перевести всі виплати за постачання газу в "недружні країни" в рублі.

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