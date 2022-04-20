У заяві компанії йдеться, що Shell поетапно виводить своїх співробітників зі спільних підприємств із "Газпромом" та "Газпромнефтью".

Британський енергетичний гігант Shell почав відкликати персонал зі своїх спільних підприємств з російським ПАТ "Газпром" у рамках плану виходу з РФ у відповідь на війну проти України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, десятки співробітників Shell, які тимчасово працювали над проектом з освоєння нафтогазоносного шельфу острова Сахалін, вивезли з РФ і перевели на роботу в інші представництва компанії.

У заяві компанії йдеться, що Shell поетапно виводить своїх співробітників зі спільних підприємств із "Газпромом" та "Газпромнефтью".

Як повідомляв УНІАН, на початку березня компанія Shell оголосила про намір поетапно вийти з усіх російських вуглеводневих проектах.

Разом з тим Bloomberg 9 квітня повідомило, що Shell, незважаючи на публічну заяву про відмову від російської нафти, продовжує її купувати, використовуючи схему так званого "змішування товару".

Загалом, як писало днями видання The Moscow Times, від російської нафти повністю відмовилися Shell, BP, Eni і TotalEnergies, а 15 найбільших нафтотрейдерів анонсували скорочення закупівель у травні.

За два тижні квітня нафтова промисловість Російської Федерації втратила 7,4% щоденного видобутку. За прогнозами, видобуток ключового експортного товару РФ буде тільки падати.