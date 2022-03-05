Кулеба закликає усі транснаціональні компанії світу розірвати зв'язки з Росією.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до транснаціональної корпорації Shell у зв'язку із таємною закупівлею російської нафти.

Про це він повідомив у мікроблозі Twitter.

"Мені сказали, що Shell вчора без широкого розголосу купила російську нафту. Одне питання до Shell: невже російська нафта не пахне українською кров'ю для вас? Я закликаю усіх свідомих людей в усьому світі вимагати від багатонаціональних компаній розірвати усі ділові зв'язки з Росією", - наголосив Кулеба.

Таку реакцію голови МЗС України викликала інформація від Bloomberg про те, що компанія Shell купила партію російської нафти Urals із рекордною знижкою.

Так, за барель заплатили 28,45 долара. При цьому вантаж купили з доставкою.

Як повідомляв УНІАН, Кулеба закликає країни Заходу посилити санкції проти Російської Федерації і розірвати усі зв'язки з цією країною, у тому числі запровадити ембарго на російську нафту.