"Північний потік-1", основний маршрут поставок газу в Європу, залишається закритим.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що, якщо ЄС хоче більше газу, він повинен зняти санкції, що перешкоджають відкриттю газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи перед журналістами після саміту Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані, Путін заперечував, що Росія має якесь відношення до енергетичної кризи в Європі.

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"Суть в тому, що якщо у вас є бажання, якщо вам так важко, просто зніміть санкції з "Північного потоку — 2", а це 55 мільярдів кубометрів газу на рік, просто натисніть на кнопку, і все запрацює". – сказав Путін.

Раніше російський газовий гігант "Газпром" попереджав, що єдиний робочий газоперекачувальний агрегат Trent 60 на компресійній станції "Портова" буде зупинений з 31 серпня по 2 вересня для нібито технічного обслуговування і планово-попереджувальних робіт.

Пізніше "Газпром" заявив, що трубопровід "Північний потік-1", основний маршрут поставок до Європи, залишиться закритим, оскільки з турбіни на компресорній станції стався витік моторного масла. Це призвело до різкого зростання оптових цін на газ.

Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку-1", заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

Також РФ заявляла, що Захід почав економічну війну, а санкції перешкоджають роботі газопроводу "Північний потік-1".

Голова прес-служби Єврокомісії Ерік Мамер назвав рішення Росії про зупинку "Північного потоку" "цинічним".

Білий дім, реагуючи на повну зупинку "Північного потоку", зазначив, що Москва продовжує використовувати енергію як інструмент тиску на Європу.

"Північний потік-2", що пролягає по дну Балтійського моря майже паралельно "Північному потоку-1", був побудований рік тому. Але Німеччина відмовилася від нього за кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

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