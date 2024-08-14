На підозрюваного, ймовірно, вивела фотографія білого фургона, який потрапив на камеру автофіксації на острові Рюген перед диверсією на газогоні.

Слідчі Федеральної прокуратури, Федеральної поліції та Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини нещодавно встановили особу одного з імовірних диверсантів, відповідальних підрив двох ниток газопроводу "Північний потік". Ще в червні Федеральний Верховний суд видав ордер на арешт громадянина України Володимира, інструктора з дайвінгу, який останнім часом мешкав у Польщі.

У статті Spiegel йдеться, що на підозрюваного, ймовірно, вивела фотографія білого фургона, який потрапив на камеру автофіксації на острові Рюген перед диверсією на газогоні. Вказаний транспортний засіб перевозив водолазне спорядження, яке використовувалося під час операції на дні Балтійського моря. За інформацією німецьких ЗМІ, водій автомобіля впізнав розшукуваного Володимира як одного з пасажирів. Він міг бути пасажиром на фото з камери контролю швидкості.

За словами журналістів, підозрюваного не заарештували, хоча німецька прокуратура вже видала європейський ордер два місяці тому. Володимир, очевидно, зміг зникнути і виїхати з країни. Можливо, його попередили, і невідомо, де він зараз перебуває. У короткій телефонній розмові з журналістами він повідомив, що вперше чує про підозру і що він не причетний до нападу.

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У статті вказано, що Володимир працював у київській школі дайвінгу, що спеціалізувалася на зануреннях на великі глибини. Хоча арешт не відбувся, очевидно, що слідчі пройшли довгий шлях.

Попередження від розвідки

У червні 2022 року, за кілька місяців до атаки, голландська служба військової розвідки попередила Федеральну розвідувальну службу про напад на газопровід. Незабаром після цього ЦРУ США також забило на сполох, вказуючи, що група українських диверсантів планувала підірвати газопроводи за допомогою орендованого вітрильника і водолазів. У німецькій розвідці вважали цю інформацію менш достовірною.

Однак вже вранці 26 вересня компанія, що експлуатує труби, повідомила про падіння тиску в трубопроводі "Північний потік – 2". Увечері того ж дня було пошкоджено " Північний потік – 1". Вибухи на глибині 80 метрів були настільки сильними, що вібрації навіть зафіксували сейсмічні вимірювальні прилади у Швеції. Згодом стало зрозуміло, що витоки в трубопроводах могли бути спричинені лише вибухами.

Зачіпка за яхту

За словами журналістів, німецькі слідчі незабаром зосередилися на зачіпці, яку дали наводки спецслужб з-за кордону: вітрильній яхті, яка мала доставити водолазів і вибухові заряди до трубопроводів. Офіцери з’ясували. що в Росток-Варнемюнд, де базується компанії з прокату човнів, у зазначений період була зафрахтована майже 15-метрова яхта "Андромеда". Пізніше свідки повідомили, що на борту перебували п'ятеро чоловіків і одна жінка. Вони здійснювали останню подорож перед зимовою стоянкою.

Коли слідчі обшукали човен, вони виявили сліди вибухової речовини октоген. Це матеріал, що використовується у військових цілях, який також може бути підірваний під водою. Крім того, "Андромеда" була найнята за фальшивими особистими даними, як пізніше підтвердило спільне розслідування Spiegel і ZDF. Ймовірно, весь екіпаж використовував фальшиві документи. Під час перевірки в порту польського міста Кольберг екіпаж назвав себе, але підробки були виявлені лише пізніше. Це поставило слідство в скрутне становище, оскільки у нього не було достовірної інформації про справжню особу диверсантів, пишуть автори.

Перша зачіпка щодо України, за словами журналістів, надійшла від польської компанії, яку зловмисники використовували для найму "Андромеди". Її власник був родом з України. Прикриття, яке використовувалося для бронювання судна, також вело до Києва. На Україну також вказували IP-адреси і дані про місцезнаходження з електронних поштових скриньок.

Вибухи на "Північних потоках"

Газопроводи "Північний потік" проходять через Балтійське море в Німеччину. Як повідомляв УНІАН, обидві нитки газопроводу були пошкоджені вибухами у 2022 році. Росія та Захід вказують один на одного, але кожен заперечує свою причетність.

На початку 2024 року прокуратура Швеції закрила попереднє розслідування щодо вибухів на газопроводах "Північний потік", вказуючи, що шведської юрисдикції у справі немає.. Згодом Данія відмовилася від розслідування вибухів на газопроводах "Північного потоку" безпосередньо біля її територіальних вод.

14 серпня 2024 року німецькі ЗМІ повідомили, що німецька прокуратура видала ордер на арешт підозрюваного у справі про підрив "Північного потоку". Йдеться про українця Володимир. Ще двох громадян України, імена яких не називаються, також вважають підозрюваними у підриві газопроводу. Ймовірно, вони брали участь у підриві як водолази.

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