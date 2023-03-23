Якщо Угорщина злізе з "атомної голки" Кремля, буде простіше ввести санкції проти Росатома.

Франція і Угорщина почала переговори про співпрацю в атомній енергетиці, що в підсумку може призвести до розриву договору з Росією на розширення єдиної угорської АЕС. Про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що Угорщина може послабити свій промосковський курс, якщо переговори з Францією увінчаються успіхом. Тоді ЄС буде простіше санкції проти російського ядерного експорту через війну на Україні, чому Будапешт чинить опір.

Зараз Угорщина почала переоцінку проекту будівництва нових блоків для своєї атомної електростанції "Пакш "за участю"Росатому". Вже зараз субпідрядниками на розширенні угорської АЕС є французька компанія Framatome і німецький Siemens.

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Угорський прем'єр Віктор Орбан і президент Франції Еммануель Макрон обговорили проект "Пакш" в ході зустрічі минулого тижня. Однак поки Угорщина поки не готова повністю відмовитися від проекту або замінити основний Російський реактор на інший.

Але як заявили джерела FT, чим довше йде війна в Україні і діють санкції проти РФ, тим імовірніше відмова Угорщини від співпраці з Росією.

Санкції проти Росатома

Україна закликає західних партнерів накласти санкції на російську компанію "Росатом", яка є одним з найбільших постачальників валюти в російську економіку.

Однією з головних претензій України до "Росатому" є його участь у спробах Кремля взяти під свій контроль захоплену Запорізьку АЕС. Також є відомості, що "Росатом" допомагає іншим російським компаніям обходити введені проти них санкції.

Однак поки що Захід не може ввести санкції проти "Росатому". Основним противником цього є Угорщина, для якої компанія будує ще два атомні реактори до вже існуючої АЕС.

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