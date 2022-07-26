Президент Росії після поступок з боку європейців може піти на захоплення нових територій, вважає міністр.

Країнам Європейського Союзу не можна йти на поступки президенту Російської Федерації Володимиру Путіну щодо України заради дешевого газу, оскільки він сприйме це як прояв слабкості та збільшить тиск.

Президент РФ після поступок може піти на захоплення нових територій, розповів очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю France24.

Міністр заявив, що виступає категорично проти того, щоб хтось вибирав між обігрівом будинків та озброєнням української держави.

"...Це два різних процеси, але я не можу нав'язувати думку європейцям. Якщо вони вирішать укласти угоду з Путіним, вони вільні в цьому. Але правда в тому, що вони не досягнуть успіху, тому що Путін сприйме це як прояв слабкості й лише збільшить тиск", - заявив глава МЗС.

Нагадаємо, РФ без оголошення війни рано вранці 24 лютого здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Супротивники обстрілювали військові та цивільні об'єкти, лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

Країни Заходу, зокрема, держави-члени ЄС, підтримали Україну - запровадили проти Росії нові санкції та вирішили допомагати Києву озброєнням.

Агентство Bloomberg писало, що влада РФ триматиме постачання газу до Європи на мінімумі, поки Євросоюз не скасує антиросійські обмежувальні заходи.

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