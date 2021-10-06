Російська компанія "Газпром" трохи збільшить обсяги прокачування газу через газотранспортну систему України. Закачувати ще більше газу для компанії невигідно.
Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін в ефірі телеканал "Росія 24".
За словами російського президента, через ГТС України повинні прокачувати 40 млрд м3 газу на рік, але "Газпром" вже й так перевищив свої зобов'язання.
"Наші контрактні зобов'язання з постачання через ГТС України - 40 млрд м3 газу на рік. І за дев'ять місяців поточного року "Газпром" збільшив ці поставки, ці прокачування, точніше, через транспортну систему України більш ніж на 8%. Можна з упевненістю сказати, що ми перевищимо свої контрактні зобов'язання з постачання газу через територію України", - заявив Путін.
Читайте такожПершу нитку газопроводу "Північний потік-2" почали заповнювати газомПри цьому він вказав, що збільшувати обсяг газу ще більше для "Газпрому" економічно невигідно, тому що дорого.
"Прокачування по нових системах значно дешевше приблизно на 3 мільярди доларів на рік до відповідних обсягів поставок", – підсумував політик.
Також він заявив, що "Газпром" в поточному році може оновити рекорд поставок газу в Європу, встановлений у 2018 році, а це 201,7 млрд м3.
Постачання російського газу в обхід України
27 вересня Угорщина підписала з російським "Газпромом" довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України.
1 жовтня російський газовий монополіст "Газпром" зупинив транспортування газу через Україну у напрямку Угорщини.
4 жовтня 2021 року Україна призупинила закачування природного газу у свої підземні сховища, закачавши 18,875 млрд куб.м газу.
Вже 5 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не веде переговори з Росією про прямі поставки газу. За його словами, також не варто очікувати істотного реекспорту газу, який зберігається в ПСГ України, але належить іноземним трейдерам, оскільки зазвичай такий газ використовується в країні зберігання.