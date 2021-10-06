Згідно з контрактом, "Газпром" повинен закачувати в "українську трубу" 40 млрд м3 газу на рік.

Російська компанія "Газпром" трохи збільшить обсяги прокачування газу через газотранспортну систему України. Закачувати ще більше газу для компанії невигідно.

Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін в ефірі телеканал "Росія 24".

За словами російського президента, через ГТС України повинні прокачувати 40 млрд м3 газу на рік, але "Газпром" вже й так перевищив свої зобов'язання.

"Наші контрактні зобов'язання з постачання через ГТС України - 40 млрд м3 газу на рік. І за дев'ять місяців поточного року "Газпром" збільшив ці поставки, ці прокачування, точніше, через транспортну систему України більш ніж на 8%. Можна з упевненістю сказати, що ми перевищимо свої контрактні зобов'язання з постачання газу через територію України", - заявив Путін.

Читайте такожПершу нитку газопроводу "Північний потік-2" почали заповнювати газомПри цьому він вказав, що збільшувати обсяг газу ще більше для "Газпрому" економічно невигідно, тому що дорого.

"Прокачування по нових системах значно дешевше приблизно на 3 мільярди доларів на рік до відповідних обсягів поставок", – підсумував політик.

Також він заявив, що "Газпром" в поточному році може оновити рекорд поставок газу в Європу, встановлений у 2018 році, а це 201,7 млрд м3.

Постачання російського газу в обхід України

27 вересня Угорщина підписала з російським "Газпромом" довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України.

1 жовтня російський газовий монополіст "Газпром" зупинив транспортування газу через Україну у напрямку Угорщини.

4 жовтня 2021 року Україна призупинила закачування природного газу у свої підземні сховища, закачавши 18,875 млрд куб.м газу.

Вже 5 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не веде переговори з Росією про прямі поставки газу. За його словами, також не варто очікувати істотного реекспорту газу, який зберігається в ПСГ України, але належить іноземним трейдерам, оскільки зазвичай такий газ використовується в країні зберігання.

Автор: Анастасія Горбачова