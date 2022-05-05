РФ намагалася перейти на розрахунки в рублях на рівні уряду європейських держав.

Після того, як в кінці березня Росія вирішила перевести оплату за поставлений російський газ у рублі, почалися суттєві розбіжності між заявами політиків та діями бізнесу.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"Слід розуміти, що Європейська комісія не закуповує газ, його закуповують компанії. Тому аргументація з боку компаній приблизно така: оскільки ми забезпечуємо потреби економіки та споживачів в газі, не потрібно втручатися в наші справи. Мовляв, це комерція і нічого більше", - заявив експерт.

Він також додав, що РФ намагалася перейти на розрахунки в рублях на рівні уряду європейських держав.

"Я підозрюю, що спочатку Росія намагалася зробити перехід на рублеві розрахунки на рівні уряду європейських держав, але на це ніхто не погодився. Тому що з юридичної точки зору вимога Путіна мізерна, оскільки в контрактах чітко прописана валюта розрахунків – євро або долар. Рубль не є вільно конвертованою валютою, як відомо", - зазначив експерт.

Гончар зазначив, що "Газпром" намагався домовитися про оплату рублями безпосередньо з компаніями.

"Коли не вийшло на рівні Єврокомісії та урядів схилити до оплати за газ рублями, то тоді "Газпром" пішов безпосередньо в компанії. Припускаю, що у деяких з них є російський капітал. Думаю, що на рівні Єврокомісії мають бути ухвалені рішення про покарання цих компаній за порушення санкційного режиму. Найближчим часом ми це побачимо", - зазначив експерт.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.

В кінці квітня Росія оголосила про призупинення поставок газу в Польщу і Болгарію у зв'язку з відмовою цих країн платити в рублях.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника енергоносіїв.

За даними видання Bloomberg, італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

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