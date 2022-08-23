Україна повідомила МАГАТЕ про нові обстріли ЗАЕС.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі не виключає можливість відвідання місії МАГАТЕ Запорізької атомної електростанції в найближчі дні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МАГАТЕ.

В ньому сказано, що Україна повідомила Міжнародному агентству з атомної енергії, що поновлені обстріли останніми днями завдали додаткової шкоди в районі Запорізької АЕС.

Зокрема, внаслідок обстрілів у суботу (20 серпня) та неділю (21 серпня) була пошкоджена інфраструктура ЗАЕС, включаючи лабораторні та хімічні приміщення, крім того, обстріл у понеділок (22 серпня) пошкодив трансформатори сусідньої теплоелектростанції, спричинивши відключення лінії електропередач, що сполучає цю станцію з ЗАЕС, що тривало кілька годин, перш ніж її відновили пізніше того ж дня.

"Ці інциденти демонструють, чому МАГАТЕ має надіслати місію на Запорізьку АЕС якнайскоріше. Я продовжую дуже активно та інтенсивно консультуватися з усіма сторонами, щоб ця життєво важлива місія МАГАТЕ могла відбутися без подальших затримок. Присутність МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та охороною на майданчикуа та зменшить ризик серйозної ядерної аварії в Європі. Очікується, що місія відбудеться протягом наступних кількох днів, якщо поточні переговори увінчаються успіхом", – сказав Гроссі.

Як писав УНІАН, 22 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку ТЕС, що розташована в тимчасово окупованому Енергодарі. Згодом стало відомо про загибель чоловіка унаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС.

Нагадаємо, що російські загарбники окупували частину Запорізької області. Зокрема, місто Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, найбільша АЕС в Європі. Вони неодоноразово обстрілювали територію станції та пошкодили низку об'єктів.

Євросоюз і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська і персонал з ЗАЕС.

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