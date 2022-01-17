4 жовтня газом почали заповнювати першу нитку газопровід / Ілюстрація REUTERS

Російський газопровід "Північний потік-2" не відповідає вимогам законодавства ЄС.

Про це в Києві заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, повідомляє OneNews Україна

"Газпровод "Північний потік-2" поки не повністю відповідає законодавству ЄС, тому сертифікація припинена" - зазначила глава МЗС ФРН.

Читайте такожСенат США відхилив проект санкцій проти "Північного потоку-2"

"Північний потік-2":

  • Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.
  • 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.
  • 10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
  • 23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".
  • 4 жовтня газом почали заповнювати першу нитку газопровід.
  • 15 Листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".
  • На наступний день BNetzA призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.
  • 27 листопада 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський газопровід "Північний потік-2" може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро.
  • 28 грудня 2021 року глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила про те, що "Північний потік-2" не може бути комерційним проектом.
  • 13 січня 2022 року Сенат США відхилив проект санкцій проти "Північного потоку-2".