Свириденко пообіцяла киянам більше світла: про які строки ідеться

Наразі деякі мешканці столиці відрізані від електропостачання майже по пів доби.

В Києві запровадять полегшені графіки подачі електроенергії споживачам вже з вечора четверга – за умов відсутності нових атак на інфраструктуру. Про це з трибуни парламенту заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Ми переглядаємо об’єкти критичної інфраструктури з супутнім навантаженням. Це нам дає можливість вивільнити потужність до 1 гігавату", – повідомила голова уряду.

Наразі графіки для киян залишаються жорсткими.

"У нас графіки: 5 годин зі світлом і 5 годин без світла. По правому берегу це Шевченківський, Подільський частково, Солом’янський, Голосіївський, Печерський. Графіки 3-4 години зі світлом, 9-10 годин без світла – в основному це лівий берег: Дніпровський, Дарницький, Деснянський, частково Шевченківський район та Оболонський", – перерахувала Свириденко.

Очільниця Кабміну не конкретизувала, наскільки графіки зміняться з четверга у разі відсутності нових обстрілів. При цьому вона запевнила, що жодних проблем з забезпеченням столиці харчовими продуктами наразі немає.

"Рітейл-мережі працюють. Вони на генераторах і вони працюють. З продуктовими мережами питань немає", – заявила Свириденко.

Ситуація в енергосистемі України – останні новини

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що з кожним новим ударом російських окупантів по енергосистемі її стан погіршується. Відповідно, покращення ситуації з електропостачанням варто очікувати не раніше кінця зими.

Голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження комітету Верховної Ради з питань енергетики, народний депутат Сергій Нагорняк важає, що повне відновлення енергосистеми України може зайняти рік-півтора.

